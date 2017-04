Her er årets kjærlighetsbønder

Hun er 25 år og driver et lite småbruk. Han er 63 år og driver seks store gårdsbruk.

Felles for Beatrice og Rolf er at de sammen med fire andre bønder er valgt ut av TV 2 til å være med i den nye sesongen av «Jakten på kjærligheten».

– Det var niesen min og fosterbarnet mitt som meldte meg på – og jeg visste ingenting og skjønte ingenting da TV 2 ringte og fortalte meg at jeg var plukket ut. Jeg trodde det var en P4-spøk og at nå kom jeg virkelig til å bli lurt, sier Vestby-bonden Rolf Gjølstad til VG.

Beatrice Fjell er en av to kvinner som skal kjempe om brevskrivernes gunst denne gangen. Hun er oldebarn til den kjente maleren Kai Fjell og oppvokst i en alternativ kunstnerfamilie på Blommenholm i Bærum.

– Jeg meldte meg egentlig på til fjorårets sesong, men var for sent ut, Derfor trengte jeg ikke å søke på nytt i år. Dette gleder jeg meg virkelig til, sier Beatrice.

BEATE ØSTBYE (40): Fra Heradsbygda, Hedmark. Har to barn. Driver med sette-poteter, korn, skog. Hun ser på seg selv som en «kjærestejente» som alltid har hatt kjæreste, og mener at det å dele livet med noen er selve meningen med livet. Elsker dans og teater, og har gått på Bårdar danseskole. Foto: Espen Solli/TV 2

En livsstil



Mandag ble hun og Rolf sammen med de fire andre deltakerne, presentert for pressen. Nå håper de begge to på mange brev fra kvinner og menn som vil følge dem i «Jakten på kjærligheten» utover høsten. For som kjent er det bare fire av de seks som blir med videre - og da er det antall brev som avgjør.

ERIK GRYTNES (38): Fra Andebu i Vestfold. Ingen barn. Driver med korn, sauser, tømmer og hytteutleie. Erik ser på seg selv som positiv, løsningsorientert, konfliktsky, bedagelig og fornøyd. Han har det med å bli festens midtpunkt. Prater høyt, og er lite mystisk. Han er barsk og mandig. Han er vokst opp i et kristent hjem, og er fortsatt troende. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det å være bonde er en livsstil. Jeg er på jakt etter en positiv, blid dame som det er litt tak i og som er aktiv. Dette er et liv hvor man ikke tilbringer så mye tid på sofaen og jeg liker å reise både hit og dit når jeg er på ferie, forteller Rolf.

Han driver tilsammen seks gårdsbruk i Vestby i Akershus og driver stort med korn, raps og ryps. TV 2 selger han inn som « en bauta av en fyr: Han er høy og muskuløs og holder seg veldig godt for alderen».

Ved siden av de seks gårdsbrukene, jobber han også med salg av landsbruksmaskiner på heltid.

– Jeg er ikke redd for den oppmerksomheten dette kan føre med seg. Det er jo litt av vitsen så det får man bare ta positivt. Jeg tenker på meg selv som en ærlig ordentlig person. Dessuten tror jeg at de som kjenner meg vil oppleve andre sider ved meg i «Jakten på kjærligheten». Her må man jo både snakke om følelelser og vise følelser. Det gjør jeg kanskje ikke så ofte, det er jo en del av de mer private sidene ved meg, sier Rolf.

Han har vært gift en gang før og har en fosterdatter som har bodd hos han siden hun var fem år gammel.

INGVAR ALSTAD (31): Fra Sparbu, Steinkjer. Driver med korn og jobber som Entreprenør og maskinfører innen landbruksmaskiner. Ingvar er en rolig og hyggelig kar, som man lett blir glad i. Han er varm, trygg og selvsikker, og det er tydelig at han er klar for et seriøst forhold. Han har alt på plass i livet, unntatt en dame. Han er ryddig og ordentlig, og er flink til å varte opp. Han har naturlig sjarm, og kan våge å flørte. Foto: Espen Solli/TV 2

Hestevisker?



Beatrice Fjell sier hun er et naturbarn. Hun er om ikke født, så i hvertfall vokst opp på hesteryggen.

– Jeg har ridd siden jeg var to år gammel. Mamma måtte lokke meg med kjærlighet på pinne for i det hele tatt å få meg ned fra hesteryggen. Hester er min store lidenskap.

Beatrice har alltid drømt om å bo på gård, og allerede som 19-åring flyttet hun til småbruket hun i dag leier. Hun drømmer om en gang å få mulighet til å kjøpe sin egen gård med en fremtidig partner. Ved siden av småbruket med hester jobber Beatrice som lærervikar på barneskole i Bærum.

– Jeg tenker på meg selv som hestevisker. Det handler om kommuniksjon med kroppsspråk. Man må være rolig og i balanse med seg selv, Ikke tvinge hestene til noe. På samme måte forholder jeg meg til barn, sier Beatrice.

Mye av den samme filosofien gjelder i forhold til menn, men hun understreker at det ikke på noen måte betyr at alt skal foregå på mannens premisser.

– Men jeg er med på dette for å finne den store kjærligheten. ¤En mann jeg kan bli gammel med. Han må være snill, ha humor, være utadvendt, kreativ og lett å prate med - og ingen sofagris, sier Beatrice