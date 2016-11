Her brekker TV-komiker Kevin Vågenes ryggen

Kevin Vågenes (29) brakk ryggen i en skiulykke i april. Nå vises ulykken på TV.

I april brakk komikeren ryggen i forbindelse med innspillingen av TV-programmet «På tur med Dag Otto». Denne uken vises episoden hvor ulykken skjer, og TV 2 har i den anledning frigitt bilder av ulykken.

I videoen ser man Vågenes kjøre parallellslalom med medprogramleder Kristian Ødegård. Plutselig går det galt.

Etter en sving mister plutselig 29-åringen kontakten med underlaget, en ski løser ut og han sklir ut av bakken og inn i et tre.

– Det var ubehagelig å se igjen og høre puste- og peselydene. Det høres ut som jeg blir kvalt. Det var sånn jeg følte det, også, da jeg traff treet. Jeg fikk litt panikk, for jeg fikk ikke luft hverken inn eller ut. Og så var det ubehagelig å se at det var helt tilfeldig hvor jeg traff treet. Jeg er veldig glad for at det ikke gikk verre, sier Vågenes til VG.

Det man ikke ser på TV er hvordan det gikk da han ble flyttet fra ulykkesstedet og inn i ambulansen.

– Seks eller åtte mann tok tak i kroppen min, og i det de løftet ryggen min gjorde det vanvittig vondt. Så jeg skrek til, og fikk enda mer panikk. Da lurte jeg på hva i all verden som hadde skjedd. Det var veldig ubehagelig å kjenne at noe var veldig galt.

Komikeren måtte gå med korsett og var sykemeldt i fire uker etter ulykken, men slapp å operere.

Har du fått med deg Vågenes' hyllede humor? Sjekk her:

– Hvordan har du det nå?

– Jeg kjenner det ganske godt ennå. Jeg har en del vondt i ryggen. Jeg var på MR i forrige uke, og venter på svarene derfra. Jeg har mistet en del styrke i høyre arm, som traff treet.

Komikeren håper MR-undersøkelsen vil gi svaret på hva som ikke stemmer i den høyre armen, og hvordan han kan håndtere skaden fremover for å bli enda bedre.

– Altså, det går fint, jeg er i full jobb og klarer hverdagen helt fint. Jeg kjenner det godt i ryggen, men det er ikke uutholdelige smerter.

Da VG snakket med Vågenes dagen etter ulykken sa han at det gikk bra med ham allerede da.

– Jeg er ved godt mot og har vært veldig heldig. Har fått beskjed fra legen at det skal gå bra, og at jeg blir helt fin igjen, sa han da.

Fikk du med deg? Khloe Kardashian viste frem sin nye kjæreste

TV 2 uttalte den gangen om ulykken at sikkerheten var godt ivaretatt.

– Det var jo en ren ulykke, et kjedelig uhell, som kan skje hvem som helst. De befant seg i merkede løyper. Det viktigste er at han får oppfølging, og at sikkerheten hele tiden var ivaretatt. Ambulansen var på plass med en gang.

Vågenes er kjent fra «Nissene over skog og hei» og «Mellom bakkar og berg» - en serie han vant komiprisen for årets gjennombrudd for i 2015.

Sjekk denne svette seansen: