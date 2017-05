Helene Husvik saksøker TV 2

Tidligere «FotballXtra»-programleder Helene Husvik (27) trekker TV 2 for retten etter at hun i vinter fikk beskjed om at hun ikke beholder jobben.

Sportsjournalist Husvik ble profilert som programleder for «FotballXtra» de siste sesongene mens TV 2 hadde rettighetene til Eliteserien.

Etter at kanalen mistet rettighetene til Discovery, og senere gikk gjennom en stor nedbemanningsrunde, fikk Husvik beskjed om at hun var overtallig. Det betyr at TV 2 sa hun ikke fikk beholde sin jobb, og tilbød en sluttpakke.

Bakgrunn: 177 må gå i TV 2 – slik blir endringene

Denne har hun ikke godtatt, og etter det VG erfarer har hun nå gjennom sin advokat stevnet TV 2 for retten.

På spørsmål fra VG om hun nå saksøker TV 2, sier Husvik følgende:

– Jeg mener oppsigelsen er usaklig, og ser frem til å prøve saken for retten. Utover det henviser jeg til min advokat Trond Erik Solheim.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra advokaten.

Nå må TV 2 komme med sitt tilsvar, før partene møtes til et planleggingsmøte i retten - hvor saken vanligvis blir berammet. Retten kan i tillegg ta initiativ til en rettsmekling, slik de gjorde i saken mellom Guro Fostervold Tvedten og TV3, for å prøve å få i stand et forlik.

Det er sannsynlig at TV 2 i disse dager får flere slike saker på bordet. Etter det VG kjenner til må de TV 2 ikke ville ha med videre, og som har bestridt avgjørelsen, i disse dager enten stevne TV 2 for retten eller bestemme seg for å godta sluttpakken de ble tilbudt.

TV 2 er for øvrig også stevnet for retten av Fotball Media, som selger rettighetene til Eliteserien. Årsaken er kanalens nye måte å sende FotballXtra på, som Fotball Media mener er urettmessig utnyttelse av nyhetsretten.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i TV 2, Jan-Petter Dahl. Han henviser til organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i kanalen, Sarah Willand, som så langt ikke har besvart VGs henvendelse.