Helene Husvik klar for OL-jobb for Discovery

Inngikk forlik med TV 2 i forrige uke, klar for jobb for konkurrenten denne uken.

Programleder Helene Husvik (28) saksøkte tidligere i år TV 2 for usaklig oppsigelse, men inngikk forlik med kanalen tidlig i august.

Nå er hun klar for å jobbe i OL for konkurrenten Discovery i februar.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med OL og få være med der det skjer. Vinter-OL har en spesiell plass i nordmenns hjerter, mitt inkludert, så jeg er utrolig glad for å få denne muligheten, sier Husvik til VG.

Hun er engasjert gjennom produksjonsselskapet Monday for å jobbe på Discoverys flater i OL, men detaljene er de foreløpig sparsommelige med.

– Kjempeglad

Sportssjef i Discovery, Eirik Koren, forteller at de er veldig fornøyde med å få Husvik på OL-laget.

– Vi er kjempeglad for at Helene skal være med oss til OL. Hun er en rutinert medarbeider som har i vært i OL tidligere. Det er en veldig nyttig erfaring, sier han til VG.

Han forteller at Husvik ble kontaktet etter at det ble kjent at hun og TV 2 inngikk forlik.

Husvik hadde etter det VG kjenner til sin siste dag i TV 2 31. august.

Ønsket Husvik lykke til

Verken Husvik eller TV 2 har ønsket å gå inn på forliket de ble enige om etter rettsmeklingen i Oslo tingrett i forrige uke.

– Vi ble enige om en avtale om at Husvik slutter i TV 2. Detaljer ut over det ønsker vi ikke å gå inn på. Vi er glade for at partene ble enige, og ønsker Husvik lykke til videre, sa TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand da avtalen ble bekreftet.

Helene Husvik ble profilert som programleder for «FotballXtra» de siste sesongene mens TV 2 hadde rettighetene til Eliteserien. Hun jobbet også i forrige vinter-OL for kanalen.