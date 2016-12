Han er tidenes første «The Stream»-vinner

Produsenten og DJ-en Thosebricks ble tidenes første vinner av «The Stream» på TV 2 etter at han slo ut Ylva Olaisen (16) i finalen lørdag kveld.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier mannen bak artistnavnet, Tony Alexander Skjervik, (28) fra Åsnes i Hedemark

Dermed blir det platekontrakt, et artiststipend verdt 500.000 kroner og en Showcase i Los Angeles med muligheten til virkelig å vise seg frem for Tony.

–Jeg hadde ikke sett dette for meg, det har ikke gått opp for meg enda. Nå har jeg fått tilbake selvtilliten - og jeg er klar til å gi alt, fortalte Tony Alexander Skjervik til «God kveld Norge» noen minutter etter at seieren var et faktum.

– Det største med dette er at jeg har funnet meg selv etter at jeg har vært igjennom mange faser, fortsatte Tony.

TV 2 solgte inn høstens talentkonkurranse under vignetten «Ny tid, nye stjerner». Både seere og fagmiljøet representert ved tre av verdens største plateselskaper har vært med å å kåre Thosebricks til Norges mest populære artist.

NUMMER TO: Vågsbygd-jenta Ylva Olaisen (16) ble nummer to i «The Stream». Foto: TV 2

– De håpefulle skal ikke lenger «spille inn CD». Ellers er alt seg selv likt i TV 2s fredags-talentkonkurranseunivers, konkluderte VGs anmelder etter premiereprogrammet og terningen landet på en firerer.

Seertallene har ligget på rundt 346.000 i snitt i beste sendetid på fredager, noe TV-ekspert Morten Wiberg ikke synes er bra nok.

– Det er ikke på nivå med hva TV 2 bør ha på fredagskvelden, sa Wiberg til bransjenettstedet Kampanje.

TV 2 trøster seg imidlertid med at totaltallene, både opptakseing og TV 2 Sumo inkludert, lander seertallene på 428.000.

– Vi vurderer det annerledes, man må se på helheten når man vurderer tv-konsepter, sier kanalens programdirektør Jarle Nakken i sitt tilsvar til Kampanje.

Men uavhengig av anmeldelse midt på treet og diskusjon rundt hvorvidt seertallene holder mål, landet produksjonsselskapet Monster og TV2 i oktober en gigantkontrakt da det amerikanske NBC-nettverket kjøpte rettighetene til «The Stream».

Meningen er at «The Stream» skal avlaste NBCs knallsuksess i USA, «The Voice», som er inne i sin 11. sesong og har vært vist to ganger i året siden 2012.

NBC la i en pressemelding ikke skjul på at selskapet har store forventninger til norskutviklede «The Stream».

– En ny tid, krever nye stjerner. «The Stream» tar seerne dit ingen andre talentkonkurranser på TV har gjort tidligere. Dette er et format for vår generasjon, het det i pressemeldingen fra NBC.