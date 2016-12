Fredrik Græsvik om TV 2-bråket: – Som om man søker på sin egen jobb

Fredrik Græsvik har vært utenriksreporter i TV 2 siden 1994. Han må som alle andre i kanalen kartlegge sin egen kompetanse, og opplever det hele som svært ubehagelig.

TV 2-ledelsen bedriver i disse dager en omfattende kompetansekartlegging av sine ansatte, da kanalene skal gjennom en stor nedbemanning. Samtidig bekrefter nå TV 2 ledelsen at de har valgt å gjenåpne det åpne tilbudet om sluttpakke.

I tillegg til å sende inn sin egen CV må de ansatte vurdere sin kompetanse opp mot rollebeskrivelsene i den nye organisasjonen. Videre møtes den ansatte og nærmeste leder til en samtale som danner grunnlaget for en felles vurdering.

– En vurdering ledelsen burde ta

De ansatte må rangere hvordan de står på ulike fagfelt, som erfaring med deskarbeid, rapportering ved «breaking news», kildenett, produktivitet og produksjon av godt innhold under tidspress.

Det fikk ifølge Dagens Næringsliv den kjente TV2-reporteren Pål T. Jørgensen til å hudflette måten ledelsen håndterer prosessen.

Nå får han støtte fra den mangeårige utenriksreporteren Fredrik Græsvik.

– Jeg måtte fylle ut en slik kompetansekartlegging før jeg dro til Irak for noen uker siden. Det føltes som om man har søkt på sin egen jobb, sier Fredrik Græsvik til VG.

Han er mandag på vei hjem fra opphold i Irak og på Cuba, og sier at han er glad han er ute og reiser.

– Det er like greit å være ute og reise, da slipper man å forholde seg til det hele og stemningen som er på jobb. Hele prosessen er veldig ubehagelig, sier han.

Græsvik poengterer at han gjerne vil fortsette i jobben og at han er glad i TV 2. Han ønsker ikke å kommentere Jørgensens innlegg, men sier til VG at han misliker måten nedbemanningen gjøres på.

– Jeg synes det er dumt at man gjør det på denne måten, fordi det tar fokus vekk for det som er viktig. Samtidig føles det rart å fortelle hvor flink jeg er. Det er en vurdering som ledelsen burde ta, og ikke jeg, sier Græsvik.

– Høyt stressnivå



TV 2 varslet i slutten av september at de ville nedbemanne med 177 årsverk, som en del av de 350 millioner kronene kanalen må kutte i kostnader til 2020.

I slutten av oktober ble det klart at 71 medarbeidere i TV 2 har fått innvilget sine søknader om sluttpakker.

– Vi har jobbet for at folk skal gå frivillig, og i dag har vi fått gehør for å gjenåpne for sluttpakker i en kort periode. Det er vi veldig glade for, sier klubbleder Henrikke Helland i TV 2.

KLUBBLEDER: Henrikke Helland i TV 2. Foto: Emil Weatherhead Breistein , NTB scanpix

Helland sier til VG at klubben er uenig med måten ledelsen har valgt å kjøre nedbemanningsprosessen, og at den baserer seg på urettferdige kriterier.

– Hadde man valgt å følge de retningslinjer som ligger i hovedavtalen som da går på ansiennitet, der man også vurderer kompetanse, så hadde det vært en rettferdig og forutsigbar prosess. Det de ligger opp til nå er en prosess som skaper mye uro og utrygge medarbeidere, sier hun og legger til:

– Det er høyt stressnivå rundt valgte prosessen, og det er krevende for folk å gå på jobb for tiden.

Også Helland har lest innlegget til Jørgensen, og sier følgende til VG:

– Innlegget til Pål beskriver hvordan stemningen er, han treffer en nerve i hvordan folk opplever det.

–Nedverdigende prosess



– Jeg opplever prosessen som til dels nedverdigende. Det er veldig rart å ha jobbet et sted siden 1995, å være en godt voksen journalist, også måtte være med å godtgjøre mine egne egenskaper på journalistikk. Det er nesten litt pinlig at jeg skal vurdere min kompetanse for presseetikk, jeg har jo vært med å utforme den nye Vær varsom-plakaten, sier nestleder Stein Akre i Klubb 2.

Til VG forteller Akre at kompetansekartleggingen ikke var begrenset til noen få, men at det gjaldt alle.

Akre forteller at noen allerede er sikret jobb.

– Noen er innplassert, fordi de jobber i stillinger som man ikke kan være for uten. Klubben er imot dette, selv om jeg er glad for mine kolleger, så er det en rar situasjon at noen skal slippe unna.

– Prosessen har man holdt på med i åtte måneder, men det har tatt fryktelig lang tid. Vi skjønner jo at vi må nedbemanne, vi skjønner at man må kutte kostnader, men akkurat den perioden vi er i nå oppleves nok som den verste, sier Akre, som ikke ønsker å kommentere innlegget til Pål T. Jørgensen.

Mandag kveld opplyser organisasjons – og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til VG at det åpne tilbudet om sluttpakker gjenåpnes.

– Etter ønske fra og i dialog med tillitsvalgte den siste uken har vi valgt å gjenåpne det åpne tilbudet om sluttpakke. Vi ønsker fortsatt å løse overtalligheten i TV 2 med størst mulig grad av frivillige løsninger. Derfor fulgte vi klubbenes råd om å åpne et tilsvarende tilbud som tidligere, med frist den 15. desember, sier Wiland og legger til:

– Det er kun de områdene av TV 2 som omfattes av endringer i roller eller overtallighet som inkluderes i kompetansekartleggingen nå.