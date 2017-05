Erik Solbakken går fra NRK til TV2

NRK-kjendisen (32) skal begynne med et nytt program hos konkurrenten.

– Jeg takker for 13 fantastiske år i NRK, men nå gleder jeg meg veldig til å starte på en ny reise med et drømmeprosjekt sammen med Morten Ramm i TV2, sier Solbakken via TV2s kommunikasjonssjef til VG.

– Snart i gang med drømmeprosjektet



Solbakken kom til NRK allerede i 2004, da han droppet ut av journalistutdanningen ved Høgskulen i Volda til fordel for jobb i barne-TV. Han har også vært programleder for flere utgaver av Melodi Grand Prix og humorsatsingen Karl Johan, i tospann med Hasse Hope.

Solbakken sa opp stillingen i NRK i 2013, men fortsatte å opptre på kanalen gjennom produksjonsselskapet Norsk Fjernsyn AS.

Kommunikasjonssjef i TV2, Jan-Petter Dahl, bekrefter at de har hanket inn Solbakken til et samarbeid med komiker Morten Ramm.

– Det er riktig. Vi gleder oss veldig til å få en såpass erfaren og ikke minst allsidig programleder som Erik Solbakken til TV2. Det ser vi veldig frem til, sier Dahl til VG.

Han kan ikke si noe mer detaljert om hva Solbakkens drømmeprosjekt går ut på, men sier at det ikke er snakk om veldig lang tid før de er i gang.

– Vi nærmer oss, og skal snart i gang med dette drømmeprosjektet, sier han til VG.

Forståelse for «skilsmissen»



Underholdningssjef i NRK Charlo Halvorsen bekrefter overfor VG at Solbakken har tatt farvel med statskanalen.

– Det stemmer jo det. Erik har hatt et prosjekt som han ønsket å gjennomføre, som vi ikke hadde behov for. Han har hatt så sterk tro på det prosjektet at han ønsket å gjøre det et annet sted, sier Halvorsen.

NRK takket nei til Solbakkens prosjekt. Halvorsen forteller også at Solbakken allerede har sluttet i NRK, og etter det Halvorsen vet er i gang hos konkurrenten.

– Det er en «skilsmisse» vi har full forståelse for, sier Halvorsen til VG.