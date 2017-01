«Ekstremt krevende» uke i TV 2: Nesten 50 får beskjed om at de er overtallige

Klubbleder Henrikke Helland utelukker ikke at flere ansatte kan gå rettens vei når TV 2 denne uken gir beskjed om hvem som ikke har plass i organisasjonen.

– Dette er en prosess som har pågått over lang tid. Det er spesielt tungt denne uken. Noen tenker også at det blir godt å få det overstått. Men det er en ekstremt krevende uke vi skal inn i nå, så det blir feil å kalle det en lettelse, sier klubbleder Henrikke Helland i TV 2 til VG.

Denne uken blir en skjebneuke for mange av TV 2s ansatte. Etter en lang prosess med frivillige sluttpakker er mediebedriften fortsatt et godt stykke unna å være i mål med sin omfattende nedbemanningsprosess.



I utgangspunktet var planen at 177 ansatte måtte gå. Mange av disse har nå takket ja til frivillig sluttpakke.

Rundt 330 ansatte er blitt såkalt kompetansekartlagt, og denne uken får de beskjed om de vil beholde sin nåværende stilling, om de får en ny rolle, eller om de regnes som overtallige.

Har redusert nedbemanningen



Klubbleder Helland forteller at fagforeningen har jobbet hardt for å redusere overtalligheten.

– Heldigvis har ledelsen kommet oss i møte på noen punkter, og vi har klart å få ned antallet som må gå. Det er vi veldig glad for at de har kommet oss i møte på, sier Helland.

I utgangspunktet lå det an til at rundt 50 ansatte vil bli regnet som overtallige denne uken. På bakgrunn av den seneste utviklingen, regner klubblederen nå med at det vil være snakk om i underkant av 50 ansatte.

Hun forteller at det er vanskelig å sette et eksakt tall på dette, blant annet fordi flere har vært i sluttpakkesamtaler helt frem til i dag.

– Leder skal ha en samtale med hver enkelt som har vært med på kompetansekartleggingen. Samtalene skal gjennomføres og ferdigstilles denne uken, sier klubblederen.

Kan gå rettens vei



– Hvordan blir prosessen videre for dem som blir regnet som overtallige?

– De vil få tilbud om en styrt sluttpakke i samtalen med leder. Ledelsen har kommet oss i møte med å øke den noe. Deretter må de få noe tid til å vurdere om de vil akseptere pakken, eller om de ønsker å ta saken videre, dersom de mener det er snakk om usaklig oppsigelse. Vi vil selvfølgelig bistå alle som vil trenge det, sier Helland.

– Da kan prosessen gå rettens vei?

– Det kan bli aktuelt. Vi må vurdere hvor saken deres står, sier hun.

Har gruet seg til denne uken



Klubblederen har tidligere kritisert ledelsen i bedriften for å legge kompetanse til grunn for nedbemanningen fremfor ansiennitet. Klubben mener dette kan føre til at stillinger designes for enkeltpersoner, fordi kompetansebegrepet er subjektivt.

– Er du fortsatt bekymret for de kriteriene ledelsen har lagt til grunn for nedbemanningen?

– Vi er uenige i måten de har valgt å gjøre dette på. Men vi har fått signaler på at ledelsen også vil vektlegge ansiennitet i prosessen. Vi skal hjelpe den enkelte med deres saker.

– Er dette en uke du har gruet deg til?

– Det er det helt klart. Vi er et samlet klubbstyre som alle trår til og har forberedt oss godt til denne uken. Vi skal ta imot våre medlemmer på best mulig måte.

Samtidig er hun glad for den konstruktive dialogen med ledelsen den siste tiden.

– Midt oppi alt er vi veldig glad for å ha reddet noen arbeidsplasser, og for at vi har hatt en konstruktiv dialog med ledelsen i en så krevende uke, sier klubblederen.

Ledelsen vil jobbe for frivillige løsninger

Hvilke ansatte som får plass i den nye organisasjonen blir klart senere i uken.

TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, sier til Kampanje at kanalen vil prøve å unngå oppsigelser.

– TV 2 har i hele denne prosessen lagt vekt på frivillige løsninger – det ønsker vi fortsatt. Medarbeidere som på nåværende tidspunkt ikke er bemannet inn i ny organisasjon, får tilbud om individuell sluttavtale, sier Willand til Kampanje.

I en SMS til VG skriver hun at dette er krevende dager for TV 2.

– Alle medarbeidere som berøres av den pågående bemanningsprosessen vil i løpet av denne uken få tilbakemelding på om de er bemannet inn i den nye organisasjonen. Dette handler ikke om at TV 2 i dag ikke har dyktige medarbeidere, men at vi må klare oss uten noen av dem fremover. Ingen vil på nåværende tidspunkt få en oppsigelse fra TV 2, skriver Willand til VG.

Hun bekrefter at kanalen vil satse på å komme i mål med frivillige løsninger.

– I tett dialog med tillitsvalgte har vi utarbeidet varierte sluttavtaler som tilrettelegger for både ny stilling og tilværelse. I likhet med andre som gjennomgår omstillingsprosesser er dette krevende dager for hele TV 2. Av hensyn til våre medarbeidere ønsker vi ikke å gi ytterligere kommentarer, skriver hun til VG.