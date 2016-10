Cathrine Fossum slutter – ble nektet sluttpakke i TV 2

«God morgen Norge»-programlederen (38) gir seg i kanalen etter ti år. Men ledelsen ville ikke la henne gå.

Den ene TV 2-kjendisen etter den andre har de siste par månedene varslet at de forlater TV-kanalen. Cathrine Fossum føyer seg nå inn i rekken.

– Det har ikke vært et enkelt valg å ta. TV 2 har vært mer enn en arbeidsplass for meg, det har vært en del av identiteten min. Jeg vil alltid ha en del av hjertet mitt i TV 2, sier Cathrine Fossum til TV2.no.

Fossum går snart etter nyttår over til helt nye oppgaver – som kommunikasjonssjef i Rema 1000. Frem til da blir hun å se i «God morgen Norge».

FERSKE: Mah-Rukh Ali og Cathrine Fossum da de begge var nye i TV 2 i 2006. Ali forlot TV 2 tidligere i år, og nå slutter også Fossum. Foto: HALLGEIR VÅGENES , VG

Ikke sluttpakke



38-åringen sier til TV2.no at hun ikke er blant dem som har fått tilbudt sluttpakke, men at tilbudet fra matvaregiganten var en så spennende mulighet at hun ikke kunne takke nei.

VG får bekreftet av redaksjonsklubben i TV 2 at Fossum fikk avslag på sluttpakke.

– Det stemmer at hun fikk avslag fordi TV 2 ønsket å beholde henne. Klubben var uenig i at de kunne velge å ikke gi henne pakke når vi står i denne situasjonen med en definert overtallighet, skriver klubbleder Henrikke Helland i en e-post til VG.

Cathrine Fossum selv ønsker ikke å kommentere sluttpakke-situasjonen.

HR og kommunikasjonsdirektør Sarah Wiland ønsker ikke å kommentere Fossums sak spesifikt, men skriver dette i en kommentar til VG.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi har forholdt oss rett til å si nei til sluttpakke der vedkommende har kompetanse som er viktig for oss å bevare, eller der stillingen må erstattes.

Fossum sier til VG at alt har skjedd fort, og at det ikke har noen sammenheng med omstillingsprosessen i TV 2.

– Valget har ikke bare vært lett, for jeg er veldig glad i TV 2 og i alle de fine vennene og kollegene jeg har både i Oslo og i Bergen. Det har vært et eventyr å få være med på oppstarten av TV 2 Nyhetskanalen, få jobbe med dokumentar, være reporter, lede hovedsendingene, jobbe med valget, utvikle debattprogrammet «Underhuset», lede «God sommer Norge» – og sist men ikke minst få være programleder i «God morgen Norge», sier hun.

Nå gleder hun seg til jobbskifte om tre måneder.

– Det skal bli veldig spennende å jobbe i en av Norges største bedrifter, sier hun.

Lave seertall og sluttpakker har så langt preget høsten for TV 2. 64 ansatte, deriblant profiler som Nils Gunnar Lie, Jan Øyvind Helgesen og Mah-Rukh Ali, har allerede fått innvilget sluttpakke som en del av de 350 millionene kronene kanalen må kutte i kostnader til 2020. Signe Tynning slutter også. Det samme gjør Mini Jacobsen.

Nervepirrende start



Da VG intervjuet Fossum i fjor sommer, mimret hun tilbake til sin aller første dag i TV 2, noe hun beskrev som nervepirrende.

– Jeg var 28 år og så nervøs. Jeg begynte like over nyttår i 2007. I romjulen fikk jeg for meg at jeg skulle farge håret. Det var mislykket og frisøren var stengt. Jeg hadde gult hår første arbeidsdag. Jeg har fortsatt det bildet på adgangskortet mitt.

Hun forklarte også at hun i starten hele tiden målte seg mot de mer erfarne kollegene, men at hun etter hvert fant sin stil.

– Du blir aldri en «utlært» programleder. Ved å se på meg selv på TV, har jeg sett hva som fungerer og ikke. Det har jeg lært mye av, sa Fossum.

I 2009 ble Fossum belønnet med SKUP-diplom for dokumentaren «Pastorens hemmelighet». Programmet viste hvordan en norsk pastor gjennom flere år misbrukte et av sine adopterte barn og at politiet henla saken uten å ha snakket med offeret.

