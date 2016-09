Arill Riise om TV 2-kuttene: – En tøff dag for alle

TV 2s nyhetsanker Arill Riise synes kuttene er brutale, men tror de er riktige for kanalen .

TV 2 presenterte torsdag sine planer for restruktureringen av organisasjonen frem mot 2020. Hovedbudskapet er at totalt 177 fast ansatte er overtallige.

Det inkluderer de 64 som allerede har fått innvilget sluttpakke. 113 til må altså gå fra kanalen.

– Jeg vet dette har vært en tøff dag for alle. Det er brutalt, sier nyhetsanker Arill Riise til VG.

Riise understreker at han synes endringene som gjøres virker smarte.

– Det er klart dette er tøft for alle ansatte som blir rammet, men samtidig vil jeg se optimistisk på det. Ledelsen har en plan for hvordan TV 2 skal se ut i fremtiden, med større vekt på TV 2 Sumo, Nyhetskanalen som blir mer sentralt, og det tror jeg er rett strategi. Jeg tror vi må rigge oss for en fremtid hvor folk selv kan velge når de skal se nyheter, sier han.

Brutale kutt



– Kan dere bevare slagkraften i nyhetene med disse kuttene?



– Vi skal kutte 23 i nyhetene og 15 i Sporten. TV2.no skal kutte seks. Jeg synes det er brutale kutt, med tanke på at vi skal konkurrere med NRK blir det veldig tøft. De har en mammutorganisasjon. Men vi ser vi er nødt til å tilpasse oss en fremtid der strømme-TV blir det viktigste, selv om lineær-TV også vil være viktig i lang tid. Jeg tror dette er en fornuftig måte å organisere oss på, sier han.

– Dere opplever vel ikke at dere er for mange fra før av. Hva tenker du om det?



– Vi er for få folk på nyhet sånn situasjonen er nå, så det blir utfordrende. Den stå-på-viljen som har vært i TV 2, som har vært årsaken til at vi har kunnet konkurrere med NRK, håper jeg ikke blir skadet i dette. Da er det fare på ferde, sier han.



Riise understreker at han håper politikerne nå legger til rette for en allmennkringkasteravtale som gjør at TV 2 kan beholde sin posisjon.

– Jeg merker meg at Olav T. Sandnes sier at den nye organiseringen forutsetter en avtale med staten for at vi skal kunne gjennomføre slik opplegget er nå. Og det må politikerne få øynene opp for. Det er ikke lobbyvirksomhet eller politisk spill, det er virkeligheten, sier han.

Legger ned



På allmøtet ble det også kjent at «Lørdagsmagasinet» skal kuttes, mens programmer som «God morgen, Norge» beholdes.

– Lørdagsmagasinet blir borte, men reportere på Nyhetskanalen skal lage dokumentarer. Det tror jeg er en riktig satsning. Jeg fryktet for «God morgen, Norge», men er glad for at de ikke er lagt ned.

TIDLIGERE NYHETSPROFIL: Oddvar Stenstrøm var i en årrekke ansatt i TV 2. FOTO: NILS BJÅLAND / VG Foto: Nils Bjåland , VG

TV 2 legger ned lokalkontoret i Kristiansand, ellers blir alle lokalkontorer kuttet ned til én reporter.

Han gir ros til ledelsen for hvordan de har opptrådt, og er glade for at det åpnes for en ny runde med frivillige sluttpakker.

– Jeg synes de er ryddige på det området. Og så er det viktig å huske på at det ikke er alltid endring ender i noe verre, det kan utløse nye krefter og at nye folk kan klare seg meget godt når det legges til rette for det, sier Riise.

Politisk kommentator Aslak Eriksrud, som sammen med mange andre alvorstyngede TV 2-ansatte kom ut fra allmøtet i TV 2s lokaler i Oslo, forteller til VG at nyheten om hvor mange som må gå ble mottatt med fatning.

– Det er tøffe kutt, men ledelsen har gjort dette på en skikkelig og ordentlig måte. Det er en stor villighet til å finne frivillige ordninger. Også vi må jobbe annerledes og tilpasse oss den nye medievirkeligheten, sier Eriksrud.

– Jævlig trist



Riises tidligere kollega i TV 2, Oddvar Stenstrøm, sier følgende til VG om beskjedene:

– Det er jævlig trist. TV 2 var en pengemaskin som er i ferd med å bli ødelagt fordi seerne svikter. Det er det grunner til, sier tidligere nyhetsanker Oddvar Stenstrøm til VG.

– Norske ledere er mestere i å kutte, men ikke gode på nyskapning.

Stenstrøm mener det lenge har vært et problem over lenger tid i TV 2 at den ansvarlige redaktøren ikke får tid til å være det.

– Det viktigste i en hver mediebedrift er en ansvarlig redaktør, pengetrillere finner du overalt, sier Stenstrøm som ønsker å få en oversikt over hvor det skal kuttes før han uttaler seg nærmere.

Utenriksreporter Fredrik Græsvik var ikke tilstede på allmøtet, men har fått med seg hovedtrekkene i hva som kom fram der.

– Jeg synes det er brutalt. Spesielt tallene som legges fram. Samtidig er jeg opptatt av at vi overlever i fremtiden, og jeg har full forståelse for at man må gjøre grep. Jeg ønsker å ha tillit til at ledelsen tar de rette grepene.

GOD MORGEN NORGE-PROGRAMLEDER: Cathrine Fossum. Foto: Klaudia Lech , VG

God Morgen Norge-programleder Cathrine Fossum sier følgende til VG om beskjedene fra allmøtet.

– Dette er en tung dag for mange og en vanskelig prosess. Det er positivt at målet fortsatt er frivillige avganger. Jeg forstår at det må endringer til for å sikre et sterkt TV 2 fremover.

Stein Kåre Kristiansen sier dette til VG om nyhetene fra TV 2:

– Jeg føler veldig med de som må gå og blir rammet, utover det føler jeg ikke det er riktig å kommentere min tidligere arbeidsplass, sier Stein Kåre Kristiansen, som sluttet i TV 2 i 2014, til VG.

VG er til stede utenfor TV 2s hovedkontor i Bergen. Det var mange dystre ansikter på vei inn til allmøtet, som startet klokken 11.30. Få ønsket å gi noen kommentar, men nyhetsanker i Nyhetskanalen, Dyveke Buanes innrømmer at stemningen ikke er på topp.

– Jeg er bekymret for demokratiet. Det blir stadig færre journalister og flere informasjonsrådgivere, så jeg er oppriktig bekymret for demokratiet. Det er en litt tung dag dette.

– Kuttene fører vel kanskje til flere innkjøpte program fra eksterne produsenter?

– Ja, det virker slik. Det fører til at det blir færre program som utfordrer seerne litt, program som de kanskje ikke tenkte de ville se i utgangspunktet, i stedet blir det flere program preget av rent publikumsfrieri.