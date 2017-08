TV 2 vant høstens første TV-duell

TV 2 og «The Voice» vant høstens første TV-duell mot NRK1 og nykommeren «Linn & Ronnys tacoshow».

410.000 så premieren på «Linn & Ronnys tacoshow», høstens nykommer i «Gullrekka» på NRK1, mens TV 2 fortsatte forrige ukes satsing på «The Voice» også på fredag. I direkte konkurranse med «Linn & Ronnys tacoshow» var det 486.000 som valgte «The Voice», mens 504.000 fikk med seg del 2 etter TV 2.

– Vi er strålende fornøyde med premiereuka for «The Voice». Med nær 500.000 seere på første fredagssendingen og over 50 prosent i markedsandel i den kommersielle seermålgruppen, så lover dette veldig bra for fortsettelsen, sier programdirektør Jarle Nakken i TV 2 til VG.

Til tross for at seertallene for «Linn & Ronnys tacoshow» ligger godt under hva NRK1 er vant med på denne sendetiden, er likevel underholdningssjef Charlo Halvorsen fornøyd:

– Dette er et helt nytt konsept, uten noen forhistorie. Det er ikke uvanlig at nye satsinger får lavere seertall enn gamle travere, sier Charlo Halvorsen til VG.

GODT I GANG: Mentorene Morten Harket, Martin Danielle, Lene Marlin og Yosef Wolde-Mariam i «The Voice» på TV 2 er godt i gang med å finne Norges beste stemme. Programleder er Øyvind Mund. Foto: TV 2

Han forteller at NRK1 skal ikke bare tilby seerne gamle kjente og ikke minst sikre TV-programmer i helgene.

– Vi skal ha noe nytt hver sesong også på fredag og lørdag. Vi graderer våre nye prosjekter som et trafikklys - og jeg vil si at «Linn & Ronnys tacoshow» er et rødt prsjekt, sier Halvorsen.

– Kampen om seerne er fortsatt like viktig. Alle skal ha noe å leve av. NRK må vise at de har gjort seg fortjent til lisenspengene våre og de kommersielle må få inn reklameinntektene sine, sier Marianne Massaiu, TV-sjef i mediebyrået Mediacom.

Charlo Halvorsen legger ikke skjul på at det er mye av det samme som går igjen i helgene på norske TV-skjermer fra sesong til seong.

– Det bygger på en erkjennelse av at publikum vil ha noe gjenkjennelig, det er situasjonen i alle TV-markeder. Men samtidig må vi også ha innovasjon slik at vi kan få noe nytt som kan få den samme statusen, sier Halvorsen.

– Vi er vanedyr og liker fremdeles å ha fellesnevnere. Når så mange som nesten 800.000 ser på et program som «Stjernekamp» på samme tidspunkt, viser det at lineær-TV slett ikke er dødt, sier Massaiu.

Mens TV 2 venter med å dra i gang høstens «Skal vi danse» til lørdag, satset NRK for fullt med første «Stjernekamp» på lørdag, til glede for hele 788.000 seere. Det var faktisk 25.000 flere seere enn høstens første «Nytt på Nytt» klarte å samle foran TV-skjermene på fredag.

– Premiere-datoer for våre ulike høst-programmer vil alltid variere noe, og bak ligger selvsagt en helhetlig vurdering rundt hele sendeskjemaet for TV 2 denne høsten, sier Jarle Nakken.

Men med sesongpremiere for «Skal vi danse» på lørdag er det klart for høstens første store TV-duell mot «Stjernekamp» og TV 2 lokker da med grasiøse valser, heftige sambarytmer, sexy salsabevegelser og temperamentsfulle tangoer mot elektronisk dansemusikk på NRK1.

– Jeg synes TV 2 har en veldig interessant cast på «Skal vi danse» denne sesongen og det trenger de. For «Stjernekamp» har tatt seerandeler fra «Skal vi danse» sesong for sesong tidligere, sier Marianne Massaiu.

Hun synes det interessant at alle kanalene drar i gang høstsesongen så tidlig i år.

– Konkurransen er beinhard mellom de kommersielle kanalene. Det er stor etterspørsel etter TV-reklame i markedet, men da må også kanalene levere seere. De må også levere godt innhold som seerne har lyst til å se på.