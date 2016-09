TV 2-program fra «Sexy» til «Helt ny»

TV 2 lanserte en ny programserie med tittelen «Sexy på 100 minutter». Det heter den ikke lenger når serien er i gang.

Programserien ble presentert under TV 2s høstlansering med radioprofilen Marte Bratberg (26) som programleder.

«Marte (26) skal hjelpe folk bli sexy på TV 2» heter det i en sak om programserien på TV 2s egen hjemmeside hvor programlederen intervjues. «Sexy på 100 minutter» var tittelen, men det gjelder ikke lenger. Nå heter serien, som startet på TV 2 Livsstil tidligere i måneden, «Helt ny på 100 minutter».

Seriens presseansvarlige Johanne Viken Sandnes forklarer navneendringen slik:

– Vi hadde mange forskjellige arbeidstitler hvor både «Helt ny på 100 minutter» og «Sexy på 100 minutter» var mulige alternativer. I samråd med produksjonsselskapet endte vi på tittelen «Sexy på 100 minutter». Det har nå blitt klart for oss at denne tittelen ikke har blitt forankret hos deltakerne, og da var det lett for oss å velge å gå tilbake til den opprinnelige tittelen «Helt ny på 100 minutter».

– Hva menes med et tittelen ikke var «forankret nok hos deltakerne»?

– Med det mener vi at det viser seg at de ikke var godt nok informert om at det var tittelen vi landet på. Det burde de har vært, så da endret vi tittelen tilbake til den opprinnelige tittelen.

– Har dere fått ekstern kritikk på tittelen?

– Nei, men vi har hatt dialog med deltakerne i serien som likte «Helt ny på 100 minutter» bedre. Navneendringer er således helt udramatisk. Vi gjør ofte endringer på titler på produksjoner og da spesielt ofte med utenlandske konsepter.