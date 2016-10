TV 2 avslørte neste storbonde i reklamesnutt

«Farmen»s neste storbonde blir ikke avslørt for seerne før mandag. Men TV 2 nyhetskanalen har allerede vist hvem det blir.

VG har snakket med tipseren Reza Djavani som fikk seg en overraskelse til frokost søndag. Da han var innom TV 2 Nyhetskanalen kjørte de nemlig en teaser hvor neste ukes storbonde ble avslørt.

– Det ødelegger jo spenningen litt, jeg venter helst til i morgen. Litt senere hadde de rettet opp og sendte det som var den riktige teaseren, sier Djavani til VG.

Les også: «Farmen» kuppet seerne igjen

Også flere andre «Farmen»-fans har fått med seg glippen, og har skrevet på «Farmen»-siden på Facebook.

Da blir det ikke spenning hvem som blir neste storbonde når TV 2 Nyhetene røper hva som skjer.Men greit valg i forhold til altenativer, skriver en.

Mens en annen skriver:

Hei, ville ha sjekket ut reklamen tv2 nyhetskanalen sender ang da di avslører storbonden neste uke og hvem som har røket ut.

«Farmen»-presseansvarlig Alex Iversen bekrefter at det har vært en teknisk glipp.

– Det stemmer at det har blitt vist promoer på nyhetskanalen i dag tidlig. Årsaken er at et automatisert program har hentet opp noen promoer som ble vist for tidlig. Disse ble vist fem ganger i dag tidlig. Så snart vi fikk beskjed endret vi det, sier Iversen som beklager det inntrufne.

– Det er sannsynligvis veldig få som har sett det, men beklager at det har skjedd en teknisk feil.