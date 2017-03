Trøbbel for TVNorges storsatsing

Mange brukere sliter med å bruke appen som skulle lage publikumsdeltakelse fra sofakroken i TV-serien «Lost in Time».

Programmet er beskrevet som en banebrytende TV- og app-opplevelse, med publikumsdeltakelse fra seerne. Det skjer via en app, men lørdag kveld i det programmet startet var det mange som ikke kom inn i appen.

På programmets Facebook-side er denne beskjeden lagt ut:

«Enkelte av våre brukere opplever tilgangsproblemer med Lost in Time-appen. Vi jobber med saken og beklager ulempene.»

En rekke brukere skriver på Facebook-siden at de ikke får spilt med appen.



«Helt umulig å spille 😕Jeg og dattra mi prøver å spille ,men for opp at vi har dårlig internet/der samme som alle andre har for opp, skriver en bruker.



«Bare problemer jo. Både errorkode 1 og 2», skriver en annen.



Også på Twitter er det kommet mange reaksjoner:



FEILMELDING: Slik ser det ut for mange brukere som forsøker å bruke Lost in Time-appen. Foto: Skjermdump

Serverproblemer



TVNorge bekrefter til VG at de har problemer med appen.

– Vi ser at det er enkelt av brukerne som har problemer med å komme inn på appen.Vi beklager overfor alle som har benket seg foran TV-en og gledet seg til å delta. Akkurat nå jobber vi veldig hardt med å få ordnet problemet. Vi håper på at alle kan være med å spille litt senere i sendingen, sier mediesjef i TVNorge, Hanne McBride, til VG.

Ifølge McBride er det serverproblemer som fører til at mange ikke får logget seg inn på appen. En server hos en ekstern leverandør skal ha gått ned. De tekniske problemene skal ikke gjelde alle brukerne.

– Har appen blitt testet på forhånd?

– Appen ble sluppet for en uke siden, og den er grundig testet. Men vi har ikke hatt anledning til å teste den med det antallet brukere som vil bruke den ved en TV-premiere. De testene som har vært kjørt, har vært vellykket, sier McBride.

Skuffede barn



Linn Ekstrøm har to barn på 10 og 13 som har øvd lenge for å være med på premiereprogrammet. De er svært skuffet lørdag kveld.

– Ungene har fått lov til å spille bare for å forberede seg på denne sendingen, og så går det slik. Det er veldig klønete, en flopp dette her. Det burde vært testet bedre når så mange mennesker ikke kommer inn, sier hun.

– Nå har vi kastet vekk telefonene, gitt beng og funnet noe annet å se på. Det er veldig synd, for konseptet er jo veldig bra. Vi får gi det en sjans til neste uke, men vi kommer nok ikke å legge så mye i det da. Vi ønsker dem lykke til med å få fikset det, sier Ekstrøm til VG.

Programmet er en av TVNorges store satsinger denne våren.



– Vi lanserer rett og slett en helt ny måte å oppleve TV på, og seerne hjemme konkurrerer om en premie på inntil én million kroner, har programdirektør Eivind Landsverk uttalt om programmet.

Virkelige mennesker blir plassert inn i en virtuell verden. Tre deltakere konkurerer hver uke i en studiosending og sendes til forskjellige tidsepoker, hvor de samler mest mulig poeng før tiden er ute. Samtidig får seerne hjemme i stua sjansen til å konkurrere i de samme utfordringene via appen, og de kan også vinne like mye som vinneren på TV.