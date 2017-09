Tragedie for sparket TV-kjendis

NEW YORK (VG) Fredag ble Fox News-stjernen Eric Bolling (54) tvunget ut av kanalen etter påstått seksuell trakassering av kvinnelige kolleger. Samme kveld ble hans 19-årige sønn funnet død.

Dette bekreftet Eric Bolling selv i en melding på Twitter lørdag kveld.

– Adrienne (kona) og jeg er knust etter tapet av vår elskede sønn Eric Chase i går kveld. Detaljene er uklare, formidlet Eric Bolling på Twitter.

Politiet i Boulder i Colorado, hvor Eric Chase Bolling studerte økonomi, etterforsker saken og vil ikke vil komme med ytterligere informasjon før mandag.

54 år gamle Eric Bolling var en profilert programleder og ble sett på som den neste store stjernen på Fox News. Så sent som i juni signerte han en ny, lukrativ langtidskontrakt.

Han ledet blant annet TV-kanalens nye ettermiddagsshow «The Specialists» denne høsten. I det første programmet intervjuet han president Donald Trump, som han var en stor supporter av.

Ifølge Bolling var respekten gjensidig, for ifølge ham skal Trump ha forsøkt å lokke ham til å jobbe for seg.

Fox News sendte lørdag ut en pressemelding om dødsfallet.

– Vi er veldig lei oss over å høre om Chase Bollings dødsfall. Eric Chase var en flott, ung mann, og våre tanker og bønner går til hele Bolling-familien, skriver TV-kanalen.

Kondolansene fra andre TV-stjerner strømmer inn etter den tragiske nyheten.

– Til min kjære venn, vit at vi elsker dere, vi vil være her for deg og din familie, meldte Fox-profilen Sean Hannity på Twitter.

19 år gamle Eric Chase var Eric Bollings eneste barn.

Eric Bolling var suspendert i en måned mens han var under etterforskning for å ha sendt mms-bilder av seksuell karakter til minst tre kvinnelige kolleger. Fredag kom nyheten om at han var ferdig på TV:

– Vi takker Eric for ti års tjeneste for våre lojale seere, og ønsker ham all mulig hell, het det i en uttalelse fra Fox News. De opplyste også om at «The Specialists» blir lagt ned.

Bolling har hele tiden hevdet sin uskyld. Han har saksøkt Huffington Post-journalisten som først rapporterte om saken for 50 millioner dollar.

Fox News har vært hardt rammet av sexskandaler det siste året. Toppsjefen Roger Ailes måtte i fjor trekke seg etter at nyhetsanker Gretchen Carlson beskyldte ham for seksuell trakassering.

Ailes fikk først massiv intern støtte, men da programleder Megyn Kelly også fortalte at hun var blitt utsatt for det samme, var Ailes ferdig.

En like stor skandale var det da New York Times i vår avslørte at den største stjernen av alle i Fox News, ankermann Bill O`Reilly, hadde inngått forlik med totalt fem kvinner som beskyldte ham for trakassering. Fire av tilfellene skal ha vært trakassering av seksuell karakter.

For det hadde han punget ut heftige 110 millioner kroner over en periode på 15 år.

O'Reilly ble først sendt på ferie - og så tvunget til å slutte.