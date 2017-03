Tidligere «Top Gear»-stjerne skadet i motorsykkel-ulykke

Den tidligere «Top Gear»-stjernen Richard Hammond slo hodet kraftig i en motorsykkel-ulykke i Mosambik.

Ulykken skjedde i forbindelse med innspillingen av «Top Gear»-trioens nye «Grand Tour»-serie.

Det er uvisst hvor alvorlige skadene Hammond har fått er. Engelske The Sun meldte først at Hammond var alvorlig skadet. Noe senere sendte Hammond selv ut en Twitter-melding hvor han skriver:

– Jeg har sjekket - og jeg er ikke død.

Men nettstedet drivetribe.com siterer Hammond hvor han sier:

– Ja, jeg falt av en motorsykkel i Mosambik under innspilling av et avsnitt av «The Grand Tour». Jeg slo hodet mitt kraftig, i likhet med resten av kroppen min, med unntak av min venstre tommel.

Hammond sier videre at han ikke kan si så mye mer akkurat nå - og at hva som skjedde kommer han tilbake til når programmet skal vises senere på året.

– Men når det gjelder skadene kan jeg si så mye at det er ikke nok til at jeg kan skrive en bok om det, sier Hammond avslutningsvis.

Men ifølge en oppfølger-artikkel i The Sun sier Richard Hammonds makker, Jeremy Clarkson dette om ulykken:

– Han slo seg kraftig.

The Sun skriver videre at Hammond ble liggende bevisstløs på veien, milevis unna sykehus og kvalifisert medisinsk hjelp.

– Men sykehus er ikke vår greie, skal Clarkson ha sagt.

Det er ikke kjent hvorvidt TV-stjernen brukte hjelm da ulykken skjedde.

Det er heller ikke første gangen Hammond er utsatt for en alvorlig ulykke. I 2006 kræsjet han i nærmere 450 km i timen og ble ble hardt skadet i en ulykke som av Sky News beskrives som «grusom». Hammond var den gang i ferd med å prøve å sette ny britisk fartsrekord på land med en høyhastighetsbil med jetmotor da han krasjet.

Den gangen første det til at BBC utsatte den neste runden av Top Gear på ubestemt tid etter at Hammond ble liggende lenge på sykehus med alvorlige hodeskader.

«The Grand Tour», som er den tidligere «Top Gear»-trioens nye programserie, vises på strømmekanalen Amazone. Til tross for at den nye programserien skulle ha et sinnssykt budsjett, var mottakelsen variert.

Jeremy Clarkson fikk sparken fra BBC og «Top Gear», etter det som skal ha vært en krangel om matservering på settet i fjor. Deretter fulgte både May og Hammond etter.

