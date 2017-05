Tom (61) tar makten over «Åndenes makt»

Tom Strømnæss (61) tar kontroll over åndene. Han har startet eget produksjonsselskap, som overtar produksjonen av det populære programmet.

ViewMasters heter produksjonsselskapet Strømnæss har startet sammen med Odd Syse, Jackie Cowlishaw og Ann-Karin Andersen. De skal nå produsere «Åndenes makt» for TVNorge.

Det kan bety noen endringer og forbedringer.

– Programmet blir nok slik vi kjenner det, men vi ønsker hele tiden å vitalisere det, lete etter ting som kan oppleves som noe nytt. Vi blir mer fleksible, og kan rykke ut på kortere varsel blant annet, sier Strømnæss til VG.

– Å, dere kan rykke ut raskere når åndene dukker opp?

– Ja, nå mangler vi bare «Ghostbusters»-bilen! He he. Vi kan i prinsippet gjøre det ja. Slik programmet har blitt produsert har vi vært mer avhengig av å holde oss innenfor en prosjektperiode. Nå skal vi jobbe med dette året rundt, så når det brenner kan vi skru på blålyset, sier Strømnæss, som likevel understreker at formatet lages med visse føringer.

Les også: «Åndenes makt»-nykommer: Det klarsynte sier er ikke fasiten

ÅNDENES MAKT: Klarsynt-teamet fra sesongen 2013: Fra venstre: Anne-Kristine Augestad, Lilli Bendriss, programleder Tom Strømnæss og Gro-Helen Tørum. Foto: Roger Neumann , VG

Det er Nordisk Film og TV som til nå har produsert programmet. Administrerende direktør i selskapet, Erlend Hernø Røeggen, innrømmer at flyttingen av Åndenes Makt er vemodig, men samtidig en naturlig utvikling for begge parter.

- Vi har stor forståelse for at Tom ønsker å ta med seg dette programmet videre når han først starter et eget produksjonsselskap. Åndenes Makt er på mange måter Tom. Samtidig har vi gjort endringer i vår profil og satser mer og mer på humor og underholdning fremover. Sånn sett er dette både et hyggelig kapittel som nå avsluttes, og samtidig i tråd med vår fremtidige strategi, sier Erlend Hernø Røeggen i en pressemelding.

Tom er så populær at han også har blitt parodiert - Se Bye og Rønnings parodi!

Selskapet har tidligere varslet en sterk satsing på humor og underholdning.

Også tidligere har man sett at profilerte programledere som Harald Eia og Erik Solbakken starter egne selskap, og man har også sett flytting av konsepter fra en kanal til en annen. TVNorge sitter på formatrettighetene, og Strømnæss har ingen tro på at de vil kvitte seg med konseptet. Kanalen kan i teorien også bestemme hvem som skal produsere programmet.

– Da må de bytte ut programlederen også! Jeg synes det var på tide å ta eierskap til produksjonen. Siden jeg har vært så tungt involvert i det kunne jeg like gjerne gjøre det selv. Vil de beholde produksjonen med meg var betingelsen at de må løsne på båndene, sier Strømnæss.