Tøffingen Trond Espen Seim på tennisbanen: – Jeg gråt og gråt

Trond Espen Seim debuterer som humorshow-programleder og skal få toppidrettsutøver ut av boblen. Selv kunne han gråte når han møtte motstand på idrettsbanen.

Seim leder den uhøytidelige TV-leken «Seier'n er vår», men toner ned alvoret i oppgaven som programleder.

– Jeg er en slags middagsvert som er glad i sport og har lyst til å høre litt ekstra. Og for å få det til inviterer jeg til en stor middag for å få dem til å fortelle, forteller skuespilleren som har blitt beskrevet som sportsidiot.

– Ja, forholdsvis. Men litt begrenset egentlig. Sommer-OL synes jeg er dritkjedelig. Vinter-OL også, der er det mange øvelser jeg ikke bryr meg om. Men gi meg Tour de France, en belgisk klassiker eller Snooker-finalen! Da kan jeg være nerdete altså, sier skuespilleren og filosoferer fra TV-kroken.

– Og så elsker jeg golf. Med en aldersforskjell på 40 år mellom beste og nest beste, selvsagt er det interessant for en fyr som ligger på sofaen. Og så er det gøy å se når de gode knekker innimellom. Jeg sier som Ulf Lundell: Jeg gråter når jeg ser sportssidene!

Seim har en mangeslungen karriere - Husker du da han ble utsatt for SM-sex av «Dritseint»-Edel?

Seim er Vålerenga-supporter og var ganske aktiv selv i ungdommen før andre drømmer ble fulgt. Han vokste opp på Berg nord i Oslo, gikk på ski og spilte tennis. Overfor VG kommer han med en liten avsløring, som han gjør sitt for å tone ned.

– Jeg spilte jevnt med Christian Ruud til et visst punkt. Men det var før Christian ble god altså!

Christian Ruud bekrefter alle Seims opplysninger, og drar på mer enn hovedpersonen selv.

– Han var god! Jeg mener han var blant de fem beste i sin klasse. Selv var jeg en «late bloomer», og da vi var yngre var han bedre enn meg. Jeg husker jeg så opp til ham, men så «fadet» han vel ut etter hvert og ble mer glad i å feste, sier Ruud, som så igjen sin gamle tenniskompis på Idrettsgallaen i år.

– Vi havnet på samme bord der. Det var hyggelig. Det ble en del mimring.

DOMMER OG PROGRAMLEDER: Trond Espen Seim styrer sportsheltene i «Seier'n er vår», men her har han fått kollega Anders Baasmo Christiansen på besøk. Foto: Fredrik Solstad , VG

Seim beskriver seg selv som en temperamentsfull type på idrettsbanen.

– Jeg oppførte meg dårlig. På tennisbanen dømmer man gjerne etter man har spilt, man må sette seg opp i den stolen. Jeg husker jeg satt der og gråt og gråt som 12-åring.

Mia Hundvin er «superreserve» i serien, og dukker opp flere ganger. Hun bidrar som støtte når Seim debuterer som programleder.

– Han snur seg mens vi spiller inn og sier «Mia, kan jeg si dette»? – Nei, det kan du ikke si, svarer jeg. Hundvin har selv erfaring som programleder fra et sportsaktig show, nemlig «Skal du ha juling?» på VGTV.

Sammen med de faste partnerne Steffen Iversen og Kjetil André Aamodt, og komikerne Jan Martin Johnsen og Bartek Kaminski, inviterer de toppidrettsutøvere til uhøytidelige konkurranser. Folk som Tiril Eckhoff, Olaf Tufte, Maiken Caspersen Falla, Kristian Kjelling og Ezinne Okparaebo skal «dras ut av bobla», som Seim beskriver det selv.

– Vi håper det er gøyere å sitte hos oss enn å få mikrofonen i trynet med en gang de har passert målstreken.

– Men det er ikke idrettsutøvernes oppgave alene å lage ablegøyer, skyter Hundvin inn.

– Vi må huske at de allerede underholder på sitt område, så det er urettferdig å forvente at de skal levere onelinere hele veien. Men det de driver med, fascinerer oss. Det som tiltrekker meg med utøverne, er når de er genuine. Det er når denne ektheten skinner gjennom det blir bra.

Den tidligere håndballhelten har jobbet lenge i kulissene i TV-bransjen, og har også erfaring foran kameraet . Hun kommenterer debutant Seim på denne måten.

– Han er veldig mottakelig for innspill. Ydmyk, det vil jeg absolutt si. Han var tydelig på at han skulle lære. Det er ingen lett rolle han har, han skal holde styr på seks stykker, gi alle plass og lede det hele. Det er en rolle man må bli vant til å falle inn i. Det er ikke lett å avbryte Kjetil André Aamodt liksom, sier Hundvin som kommer til å passe på dersom konkurranseinstinktet skulle bli litt for stort blant sportsgjestene.

– Selv blir jeg flau av å høre setningen «Jeg har så enormt konkurranseinstinkt!». Man kan ikke være i arbeidslivet som på banen altså!