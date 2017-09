Tidenes nedtur for «Nytt på nytt»

Fredag var det bare 610.000 som så «Nytt på nytt». Vi må helt tilbake til år 2000 for å finne så lave seertall.

Det bekrefter Håkon Lund Sørensen i NRKs analyseavdeling overfor VG.

– Dette er for lavt og det er ikke det tallet vi skal se fremover, sier NRKs underholdsningsjef Charlo Halvorsen til VG.

– Et overraskende lavt seertall for «Nytt på nytt». Det skal bli veldig interessant å følge utviklingen utover høsten, sier Marianne Massaiu, TV-sjef i mediebyrået Mediacom til VG.

Charlo Halvorsen mener at noe av årsaken er å finne i en kombinasjon av fotballkampen på TVNorge mellom Norge og Aserbajdsjan og det han kaller for en lavere «lead in» av seere fra «Linn & Ronnys tacoshow», programmet som ble sendt like før.