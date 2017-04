Thomas Seltzer skal bli pappa

«Trygdekontoret»-programleder Thomas Seltzer (47) venter barn med samboer Cecilie Waade (32).

Turboneger-rockeren og NRK-profilen blir pappa for første gang, mens kjæresten har en datter fra før.

Seltzer meldte om den forestående familieforøkelsen på Facebook 1. april, men han forsikrer overfor Se og Hør at det ikke er snakk om en aprilsnarr.

– Det er helt sant, sier han til ukebladet.

Paret har vært sammen siden 2009, og før jul i fjor fridde Seltzer på en ferietur i Costa Rica.

«Det stemmer! Det var ikke et minutt for tidlig! Hilsen Norges heldigste mann», skrev en lykkelig Seltzer på SMS til VG etter at samboeren hadde svart ja.

Fikk du med deg? Seltzer nektet norsk statsborgerskap

For syv år siden, noen måneder etter at forholdet ble kjent, sa Seltzer til VG at hans 15 år yngre modellkjæreste var veldig moden, mens han var veldig barnslig.

– Vi møtes på midtveien, rundt 32, sa han den gang.

Da var hun 25 og han 40.

Til VG Helg snakket Seltzer i 2015 om at tanken på å få barn skremte han litt:

– Det tror jeg skyldes at jeg har et skjørt hjerte. Det å miste et barn hadde jeg tålt særdeles dårlig, uttalte han blant annet den gangen.

Seltzer søkte i fjor høst om å få norsk statsborgerskap i tillegg til sitt amerikanske, men fikk avslag fra UDI. 47-åringen ble født på Hamar og vokste opp i Wisconsin. Han flyttet med foreldrene til Nesodden i 1975, da han var seks år.

– Jeg tenker at det er ryddig å ha norsk statsborgerskap. Jeg betaler jo «en dullion» i skatt og føler meg ganske norsk. Men det er det slutt på nå! sa en indignert Seltzer til VG etter avslaget, som han beskrev som «helt koko».