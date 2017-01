«The Voice»-mentor Tom Jones om at han ble vraket: – En tabbe

Tom Jones sier han gikk på en smell etter at BBC vraket han som mentor i «The Voice».

Men etter at konkurrenten ITV kjøpte rettighetene fra BBC til taltenkonkurransen som TV 2 har vist i Norge, er Sir Tom tatt inn i varmen igjen, skriver BBC.

– Det gledet meg at seertallene gikk ned uten meg, og uansett hvem som var ansvarlig for droppe meg, var det helt klart en tabbe, fortalte Tom Jones på en pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av sjette sesong av The Voice.

Den 75 år gamle artisten understreket at det er viktig for de som vil opp og frem i musikkbransjen å ha troen på seg selv.

– For det vil komme nedturer, man vil oppleve tilbakeslag og kanskje gå på en smell. Jeg opplevde det - og det viktig for unge talenter som er med i dette programmet og se at til og med jeg etter alle disse årene, opplevde dette, sa Tom Jones og la til:

– Da må du rett og slett tenke at det er «deres tap». Det var ikke vanskelig å skjønne hva publikum mente ut fra reaksjonene jeg fikk. Klart det gledet meg at seertallene gikk ned uten meg.

Tom Jones debuterte allerede i 1964 og har en lang og suksessrik karriere bak seg. Blant hans aller mest kjente låter er «It's Not Unusual», «Kiss», «Delilah», «Green Green Grass Of Home» og «Sex Bomb».

Han fikk også en stor hit med tittelkuttet fra James Bond-filmen «Thunderball».

Tom Jones har gjennom karrieren sanket både Grammypriser, Brit Awards og MTV Music Awards.

I fjor vår mistet han kona Melinda Rose Woodward, som han var gift med Tom i hele 59 år. Hun ble 75 år gammel. Begge to vokste opp i Pontyridd i Wales, og de giftet seg da de var 16 år gamle.

Selv om de hadde vært gift i seks år ble Tom Jones lansert som singel i 1965, og har siden levd på et rykte som en av popens største kvinnebedårere.

Kona har holdt en svært lav profil gjennom hele Tom Jones’ karriere. Hun har ifølge Daily Mail aldri vært å se på konserter, og var ikke engang til stede da ektemannen slått til ridder på Buckingham Palace i 2006.