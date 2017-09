«Team Bachstad» grunnstøtte i Hviterussland

Like etter Rune Gokstad og Øystein Bache hadde passert grensen til Hviterussland ble de stående bom fast i elven Dnepr.

«Team Bachstad» er på tur i båt for tiden, og «seiler» på elven Dnepr som renner mellom Russland, Hviterussland og Ukraina. Rett etter at de hadde passert grensen til Hviterussland skjedde det ting som ikke var helt planlagt.

– Vi gikk ordentlig på grunn, og sto bom stille i 24 timer, forteller Rune Gokstad på telefon fra Hviterussland.

– Det er så grunt der at en båt på vår størrelse egentlig ikke skal gå der. Jeg lå foran i gummibåt for å styre det unna grunnen, men strømmen var for sterk i en sving og vips var vi på grunn.

SATT FAST I 24 TIMER: Rune Gokstad og Øystein Bache fullroser det hviterussiske redningsmannskapet. Foto: Tore Myntijærvi

Grunnstøtingen endte uten skade verken på båt eller mannskap, og deres egne forsøk på å komme på rett kjøl igjen var lite vellykket, innrømmer Gokstad.

– Vi ble sittende fast mellom to stener som vi prøvde å jekke oss av, men forsøket endte bare med at vi ble dratt nærmere land og satt ordentlig fast.

Etter en stund kom elveredningstjenensten, og ikke mindre enn to lokale TV-stasjoner, for å dekke grunnstøtingen. Gokstad skryter stort av de lokale kreftene som hjalp til.

– Det er en sånn innsatsvilje og gjestfrihet her som er imponerende. Det første redningssjefen sa da han kom om bord var: Når vi har reddet dere ut, skal vi hjem til meg og spise middag! Øystein og jeg setter pris på folk som sier når. -