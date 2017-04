Tarjei Sandvik Moe fra «Skam» trakk seg etter innspilling av TV-pilot

Den verdenskjente 17-åringen har spilt snill vestkantgutt i en pilot til en ny TV-serie, men droppet plutselig prosjektet.

«Østkant/vestkant» heter den planlagte serien, som for tiden spilles inn i Oslo. En pilotepisode er under produksjon, og her spiller Tarjei Sandvik Moe en av rollene.

Det er en dramaserie med fokus på mobbing og ungdomsrelasjoner mellom øst- og vestkant. Tarjei spiller en snill vestkantgutt som tar seg av hovedkarakteren i filmen, ei jente som blir mobbet og holdt utenfor, opplyser produsent André Santagati til VG.

– Han har sin gjeng med «kule folk som gjør dårlige ting» og sliter med sin identitet. Samtidig har han et stort hjerte, og har problemer med å si i fra, forteller Santagati, som produserer sammen med Kjetil Paulsen, Irasj Asanti og skuespiller Jørgen Langhelle.

Serien er foreløpig ikke tilknyttet en TV-kanal, men produsentene skal prøve å få serien kjøpt ved hjelp av piloten.

Det blir imidlertid uten Tarjei Sandvik Moe. Etter at han hadde spilt inn piloten, og etter at VG kontaktet ham for spørsmål om den, trakk han seg nemlig fra produksjonen.

VG har vært i kontakt med skuespillerens svenske agent Annika Kildén. Hun skrev først i en e-post at Sandvik Moe ikke kom til å uttale seg om serien. Kort tid etter ble det klart at han ikke kommer til å være med i seriens fortsettelse.

SPILLER FILIP: Tarjei Sandvik Moe sammen med Christina Sparre, som spiller Karoline i «Østkant/vestkant». Foto: Per Heimly

Produsent og regissør Kjetil Paulsen sier til VG at han ikke vet hvorfor skuespilleren har trukket seg.

– Vi har ikke fått noen direkte forklaring, men det kan ha å gjøre med at man frykter krasj med andre prosjekter. Vi hadde på forhånd forsikret oss om at våre innspillingsdager ikke krasjet med «Skam», sier Paulsen.

– Han passet godt inn i rollen, det var derfor vi castet ham. Men det er også vanlig med TV-piloter at man har forslag til skuespillere, uten at alle karakterer nødvendigvis blir utviklet videre.

Annika Kildén har etter den første e-posten ikke besvart noen av VGs gjentatte henvendelser. VG har også forsøkt å komme i kontakt med Sandvik Moe selv, uten hell.

Prosjektleder for «Skam», Håkon Moslet, opplyser til VG i en SMS at de ikke har hatt noe med om Tarjei Sandvik Moe skal delta i produksjonen eller ikke.