Ola Rapace forlot Sverige: Lei av sladder

Skuespiller Ola Rapace (45) har bosatt seg i Paris og lengter ikke spesielt mye hjem til Stockholm.

Svensken, aktuell i dramathrilleren «Farang» på C More og TV4, flyttet til den franske hovedstaden for snart fire år siden.

– Folk har nok med seg og sitt og har ikke tid til å sladre så mye, sier Rapace til TV4s «Nyhetsmorgon», ifølge Aftonbladet.

– Det er en større by og alt er mer avslappet. Jeg synes det er kjempedeilig å bo der. Holdningen i byen er sånn at folk holder på med sine egne greier og bryr seg lite om hva alle andre gjør, forklarer han.

Stjernebrudd: Herr og fru Rapace skilles

45-åringen legger imidlertid ikke skjul på at han savner sin 17 år gamle datter, som bor hjemme i Sverige.

– Men hun elsker også Paris, så det går fint, sier stjernen – også kjent som Bond-skurk og fra seriene «Wallander» og «Anna Pihl». Han spilte også i norske «Jeg er din».

Tilbakeblikk: Tisset på seg i gangsterrolle

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FAR OG DATTER: Ola Rapace (45) som Rickard og Louise Nyvall (17) som datteren Thyra i «Farang». Foto: Viaplay

Rapace har datteren med ekskjæresten, skuespiller Malin Morgan (46). I tillegg har han en sønn på 13 fra ekteskapet med filmstjernen Noomi Rapace (37). Paret gikk fra hverandre i 2010.

– Jeg er ikke blitt nødt til å forlate mine barn for godt, men jeg har delt omsorg for dem. Jeg har opplevd at familien raste sammen, og jeg har følt på savnet etter å være sammen med dem, uttalte Rapace til TV 2 da «Farang» hadde premiere i mars.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Husker du? – Singellivet er verdiløst

I «Farang» spiller Rapace hovedrollen som bankraneren Richard, som har rømt fra Sverige og familien til Thailand. Der lever han med falsk identitet og livnærer seg som småkriminell i Phukets bakgater i flere år, men så legger hans 15-årige datter ut på leting etter faren.

I disse dager oppholder Rapace seg i Sverige for å spille inn en ny krimserie – «Hassel».

2014: Vil spille eksmannens søster