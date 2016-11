Netflix laget eksakt kopi av dronning Elizabeths brudekjole til 300.000

Det koster penger å lage drama: TV-serien «The Crown» har et budsjett på 100 millioner pund.

Serien handler om den engelske dronning Elizabeths liv fra hun ble født til i dag. Daily Mail skriver at kopien av brudekjolen vil koste 30.000 pund, som er omtrent 308.000 norske kroner.

Den originale kjolen som dronningen bar da hun giftet seg med sin prins Philip i 1947, hadde 10 000 perler. Dronningen kjøpte stoffet til kjolen med rasjoneringskuponger, ifølge Vogue.

ORIGINALEN: Daværende prinsesse Elizabeth og ektemannen prins Philip 20. november 1947. Foto: Ap , AP

Den kjolen tok seks måneder å lage, mens Netflix brukte syv uker på sin kopi. Prisen på den originale kjolen er ikke kjent, men dens ekstravaganse ble diskutert i tiden etter bryllupet.

Daily Mail skriver at kjolen stjeler showet i TV-serien, som har et budsjett på 100 millioner pund. Multipliser med ti for å få prisen i norske kroner.

Første sesong av serien, som handler om 50-tallet, er nylig sluppet på strømmetjenesten. Den andre sesongen, som tar for seg 60-tallet, er allerede i produksjon.

Claire Foy spiller rollen som dronning Elizabeth, med Matt Smith som prins Philip.

– Det tok fem dager å filme scenen, og kjolen - en eksakt kopi - veide et tonn, sier Foy til The Telegraph.

