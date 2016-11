Dette er Meghan Markle: Samfunnsbevisst og berømt

Prins Harrys (32) nye kjæreste, Meghan Markle (35), har mye av det prinsens egen mor, prinsesse Diana, hadde - ikke minst et aktivt humanitært engasjement.

I en rykende fersk uttalelse, som blant annet er publisert på kongehusets Facebook-side, bekreftes amerikanske Meghan Markle (35) som den britiske prinsens nye kjæreste. Bekreftelsen kommer i kjølvannet av romanseryktene som begynte å svirre allerede ved månedskiftet.

Les også: Prins Harry er bekymret for kjærestens sikkerhet

Foreløpig har ikke Markle selv sagt noe offentlig, men det skrives hyppig om «Suits»-skuespilleren i ulike medier. Og det må hun nesten bare regne med, når hun er i forhold med en britisk prins.

Meghan Markle har spilt i en rekke filmer og tv-serier, men det er utvilsomt «Suits»-serien som er hennes foreløpige karrierehøydepunkt.

Meghan Markle er av kaukasisk avstamning på farssiden, mens moren er afro-amerikaner. At Meghan Markle er halvt hvit, halvt sort har preget henne helt siden tidlig barndom hvor hun aldri helt visste i hvilken kategori hun skulle holde seg til.

Lest denne?: Prins Harry: – Massiv paranoia for kjæreste-oppstyr

I en lengre artikkel i Elle fra 2015 skriver hun utførlig om hvilke problemer dette medførte - som at naboene i The Valley i Los Angeles trodde at moren var hennes barnepike fordi hun var sort - og hvordan hun til slutt fant frem til sin egen identitet - som seg selv.





Siden har Meghan Markle flere ganger snakket stolt om sin herkomst og jobber også aktivt med sosiopolitiske spørsmål i regi av FN. Hun er utdannet ved Northwestern University hvor hun fordypet seg i kommunikasjon. Hun ble uteksaminert i 2003, ifølge ETonline.com.

På hennes egen nettside, The Tig - en slags blogg der hun deler gode tips innen mat, reiseliv, mote og mer til - kan man lese om hennes sterke engasjement og reiser til land som Rwanda og Costa Rica for å oppleve fattigdommen i disse landene.

Akkurat slik prinsesse Diana - hennes nye kjærestes avdøde og ikoniske mor - gjorde i sin tid.

På The Tig forklarer hun også hvorfor hun er så opptatt av disse spørsmålene på den ene siden mens hun lever et Hollywood-liv på den andre, og hvorfor hun takket ja for å være global ambassadør for UN Women og World Vision.

Meghan Markle, som er født og oppvokst i Los Angeles, har tidligere vært gift med filmprodusent Trevor Engelson (40). Paret giftet seg i Ocho Rios på Jamaica i september 2011 foran 102 gjester, ifølge det amerikanske magasinet US Weekly.

Engelson og Markle skal ha blitt forlovet i 2010 etter å ha vært kjærester i seks år. To år senere ble imidlertid skilsmissen kjent. Ifølge det amerikanske magasinet skal paret ha gått fra hverandre i stillhet høsten 2013.

Meghan Markle er også over pari intressert i mote, siden hun for tiden er aktuell med egen kleskolleksjon for den kanadiske kleskjeden Reitman.