VGs anmelder: –Vi har en vinner

Knut Anders Sørum og Nicoline Berg Kaasin kjemper i kveld om hvem som skal bli årets «ultimate entertainer» på NRK1. I løpet av finalen skal de synge tre sanger hver. VGs Stein Østbø anmelder låtene fortløpende.

For femte gang kårer NRK årets «ultimate entertainer» og for første gang har en mann konkurrert om den tittelen. VGs Stein Østbø anmelder alle seks finaleopptredene fortløpende:

LANGFLAT: Selv en utrent operaelsker må bare legge seg langflat, skriver VGs anmelder om Knut Anders Sørums første opptreden lørdag kveld. Foto: Fredrik Solstad , VG

Knut Anders: Nessun Dorma (opera). Fra «Turandot» av Giacomo Puccini (1926):

Passe overlegent å avslutte finalens førstenummer med ordene «jeg vinner»

(vinceró)… Men Knut Anders har grunn til det; med en fabelaktig alvorlighet i blikket gjentar han suksessen fra sitt glansnummer tidligere i Stjernekamp, selv om han nå mangler overraskelsesmomentet. Vi vet jo så godt hva han har i stemmebåndene nå etter alle disse lørdagene! Selv en utrent operaelsker må bare legge seg langflat i støvet over en slik prestasjon – er det ledig jobb på Den Norske Opera?

ORDMITRALJØSE: Nicoline imponerer aller mest med det verbale – her er hun en offensiv ordmitraljøse som aldri mister fokus Foto: FREDRIK SOLSTAD , VG

Nicoline: Black Widow (hiphop) Artist: Iggy Azalea feat. Rita Ora (2013):

Klokt valg av Nicoline som vanligvis er så høflig og forsiktig at hun ikke alltid får ut hva som ligger i stemmebåndene hennes. Men her – hvor hun må agere tøffingen Iggy Azalea – avslører hun kontant råskap, slik låta krever. Dessuten har Nicoline dansefaktene som kveldens motstander mangler i stor grad. Men glem nå det; Nicoline imponerer aller mest med det verbale – her er hun en offensiv ordmitraljøse som aldri mister fokus fra flommen av ord som hun må ha med seg. Selv fagdommer Son Of Light (Andre Hadland) nikker rytmisk – et godt tegn!

IKKE IMPONERT: Dette er et trygt løp med gamle, gode kjenninger i alle hjørner. Og vinner man uten å ta større sjanser enn dette? mener VGs anmelder Foto: FREDRIK SOLSTAD , VG

Knut Anders: Bli ved deg (2013):

Knut Anders er ikke John Legend, han er Knut Anders! Derfor burde han strengt tatt valgt et annet og helst mer funky bidrag fra sin tre år gamle, sterke og mildt sagt undervurderte) plate «Ting flyt», slik at retningen pekte mer mot Toten enn New Orleans. Knut Anders har selvfølgelig gospelvarmen som er nødvendig, og her kan han til og med kjøre safe ved å gjemme seg bak et piano, men dette er et trygt løp med gamle, gode kjenninger i alle hjørner. Og vinner man uten å ta større sjanser enn dette?

DUSINVARE: Låten befinner seg i et kommersielt landskap hvor du skal ha større særegenheter ved artistpersonen enn hva Nicoline viser her; følelsene i dette bidraget er dessverre dusinvare Foto: FREDRIK SOLSTAD , VG

Nicoline: No Suitcase (2016):

Og der kom svaret til Knut Anders – Nicoline med sin debutsingel, med live-premiere foran nær en million mennesker. Det kan man kalle å ta sjanser! Synd da, at låten befinner seg i et kommersielt landskap hvor du skal ha større særegenheter ved artistpersonen enn hva Nicoline viser her; følelsene i dette bidraget er dessverre dusinvare, i skarp motsetning til hva Nicoline har vist tidligere i Stjernekamp. Det siste årets mest overraskende internasjonale suksess, Seeb (Simen Eriksrud og Espen Berg), har kommet opp med en lett fløtekaramell av en pop-låt, men mye kan ennå gjøres med fremføringen av den.

INN I KIRKA: Knut Anders flytter Coldplays glansnummer inn i kirka og briljerer med falsetten, selv om åpningen er noe forsiktig og nølende Foto: FREDRIK SOLSTAD , VG

Knut Anders: Fix You- Artist: Coldplay (2005):

Knut Anders flytter Coldplays glansnummer inn i kirka og briljerer med falsetten, selv om åpningen er noe forsiktig og nølende. Men plutselig agerer han Bono mer enn Chris Martin og forsøker å servere sine fans alle følelsesfasetter på en gang. Det er i hovedsak vellykket og helt klart personlig innlevd, men den klamme følelsen av å smelte sammen Coldplay og U2 forsvinner aldri. Imidlertid er det en større fare for at Knut Anders selv forsvinner, der han gjennom en hel sesong med Stjernekamp har overrasket med kløktige krumspring. I kveld ble det i overkant tydelig at Knut Anders vet hva en safe er…

Nicoline: Ghost Artist: Ella Henderson (2014):

Vi har en vinner! Men jeg vedder selvfølgelig ikke… Uansett; Nicoline treffer hjertet på Ella Hendersons foreløpige triumf, lever seg inn i den og lar følelsene (nesten) ta overhånd. Hun regjerer i spennet mellom det lave og det lystige. Og hun beveger seg! Nicoline har vært stødig gjennom hele Stjernekamp, men har truffet riktige valg mot slutten og vinner på det. Hun har kombinasjonen av stemme og opptreden som få av de andre. Og nå i finalen fant hun også en pop-perle som passet perfekt inn i hennes egen utvikling i løpet av høsten – og som nå fikk sitt klimaks i Stjernekamp.

Finalistene: Slik har «Stjernekamp»-reisen vært

Knut Anders Sørum og Nicoline Berg Kaasin synger tre sanger hver i kveld. Sesongens høydepunkt, hvor Kaasin har valgt hip hop og Sørum har valgt opera, en egen sang, og en finalelåt.

Fjorårets vinner Maria Haukaas Mittet er gjestedommer, og sammen med Mona B. Riise og Thomas Felberg gir de tilbakemeldinger på opptredenene.

De forrige fire finalene har nemlig vært rene kvinnedueller, og ifjor var det Maria Haukaas Mittet som stakk av med seieren. Hun sa da at det var den største bekreftelsen hun noensinne hadde fått. Før henne har Nora Foss Al-Jabri, Silya Nymoen og Rita Eriksen smykket seg med tittelen.

Seertallene for årets sesong av «Sjernekamp» har variert mellom 588.000 som var for det første programmet og en foreløpig topp for semifinalen forrige lørdag på 782.000 seere. Foruten Nicoline og Knut Anders, har disse vært med i årets «Stjernekamp»:

