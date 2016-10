VG anmelder «Stjernekamp» låt for låt

Tre deltakere kniver om to finaleplasser gjennom danseband og EDM i kveldens «Stjernekamp». Her er VGs dom.

Håvard Bakke, Nicoline Berg Kaasin og Knut Anders Sørum er de tre artistene som er igjen lørdagen før finalen. De skal i kveld levere i sjangrene danseband og elektronisk dansemusikk (EDM). VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe anmelder prestasjonene fortløpende.

Forrige uke, da artistene sang musikal og disco, var det Jonas Skybakmoen som røyk ut av konkurransen.

Dette er VGs dom for dansekvelden:

3. Knut Anders Sørum: Danseband: «Höga berg, djupa hav»:

I AKSJON: Knut Anders Sørum. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Teksten i denne Vikingarna-klassikeren fra Kramgoa låter 259 (sånn omtrent) garanterer at vi skal få se verdens lykkeligste mann. Knut Anders har på alle måter funnet fram sin indre lyykelige Christer Sjögren med blingørn på dressslaget. Svensken hans er bedre enn Fredrik Skavlan, uten at det hjelper så innmari mye. Trivelig, blidt og korrekt, absolutt. Men den er for det meste ganske parodisk lunken, elden Knut Anders går gjennom her.

2. Nicoline Berg Kaasin: Danseband: «Tusen biter»:

DANSEBAND: Nicoline Berg Kaasin fremfører danseband. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Dette hadde vel ingen hørt, om ikke Björn Afezelius hadde hamstret bensinstasjonkassetter på danmarksferie på åttitallet. Nicoline sin dansebandversjon er mer synkopert og følende, men på alle måter vel så inderlig. Seigt er det i alle fall, slik slowdansen den helt åpenbart byr opp til også er. Trivelig og støtt, og liiitt kjedelig. Men så koselig har det aldri vært å gå i tusen knas.

1. Håvard Bakke: Danseband «Kalle med fela»:

FØRST UT: Håvard Bakke fremfører danseband. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Hva er vel mer lørdagskveld enn å starte med åpningslåten fra Ole Ivars-albumet som nettopp heter «Lørdagskveld»? Tja. Uansett. Nærpop-melankolien om fordums tid er mild og akkurat passe overtydelig, slik slikt skal være. Håvard er blid og gitarspillende, men synger som om han har smakt på lerka til Kalle. Grumsete og halvskjærende - ikke dansebandklokkeklart. Dette høres mer ut som avslutningen på en lørdagskveld enn begynnelsen på en.