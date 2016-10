«Stjernekamp»-Nicoline: – Det hadde vært litt kjedelig å ryke nå

Nicoline Berg Kaasin (27) har i høst, ved siden av økonomistudier, sunget seg til de tre beste i «Stjernekamp».

I kveld konkurrerer Bærum-jenta mot Håvard Bakke og Knut Anders Sørum om hvem som synger seg til finalen i «Stjernekamp». Og det skal avgjøres i sjangrene danseband og elektronisk dansemusikk (EDM).

Nå er hun altså én av tre gjenværende artister som gjennom høsten er sett av mellom 600.000-800.000 seere. Neste lørdag er det finale.

– Sinnssykt fornøyd



– Det hadde vært veldig gøy å komme helt til finalen. Jeg er så sinnssykt fornøyd uansett nå: Jeg føler jeg har fått gjort så mye gøy og er veldig fornøyd med egen innsats. Men nå er det bare én uke til finalen, så hadde vært litt kjedelig å ryke nå, sier hun til VG før helgens innsats.

Det har vært en hektisk høst for 27-åringen, som til tross for å ha koret i «Melodi Grand Prix» to ganger og ha nådd finalen i «The Voice» i fjor, var et relativt ukjent ansikt for seerne da hun ble presentert som «Stjernekamp»-deltaker i sommer.

– Jeg levde hovedsakelig av eventer og å synge covere. Så jeg har levd av musikken, men jeg har en drøm av å kunne leve av egen musikk.

Utsatte bryllupsplanlegging



Presset har vært stort i høst. En tentativ plan om bryllup med kjæresten Erik Arentz Ulleberg (31) i august kunne ikke la seg gjennomføre, men Nicoline understreker at de ikke stresser med det.

– Vi har bare ikke bestemt dato ennå. Den første datoen vi satt var 27. august i år, og det hadde krasjet med «Stjernekamp». Men det ble aldri mer planlegging enn det. Vi stresser ikke med det – vi tar det når det passer bra!

– Hva slags bryllup vil du ha?

– Jeg har alltid drøm om låvebryllup, så vi får se!

– Får dere tid til hverandre i «Stjernekamp»-hverdagen?

– Når dette er ferdig burde vi kanskje gjøre noe hyggelig som ikke involverer «Stjernekamp», sier hun med latter i stemmen, og legger til:

– Men han er veldig støttende og veldig gira på at jeg skulle si ja, så det har ikke vært noe klaging. Vi ser hverandre mye, og jeg har prøvd å ikke bare snakke om «Stjernekamp». Det virker som han er stolt. Han har vært i salen hver gang, og det er veldig deilig.

Når hun er på scenen, er det en støtte for Berg Kaasin å ha kjæresten og venner og kjente i salen.

KVELDENS KONKURRENTER: Håvard Bakke, Nicoline Berg Kaasin og Knut Anders Sørum kniver om to finaleplasser. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Pusser tenner og skifter sokker



– Vi spiller inn en promo et kvarter før sending, og da rekker jeg å se hvem av mine venner som er der. Det er litt deilig å se dem, vinke og vite at de er der. Det gir en trygghet, sier sangeren.

Hun går også inn i sin egen «boble» før hun skal på scenen.

– Rett før jeg går på scenen må jeg inn i boblen og konsentrere meg. På dagen er jeg bare opptatt av å være varm, ta vare på helsa og ikke skrike meg hes. Før sending må jeg pusse tenner, og bytte til rene sokker om vi har hatt lange lydprøver. Det handler om å føle seg fresh, sier Nicoline.

Kameraene og de mange hundre tusen seerne, prøver hun å ikke fokusere på.

– Jeg synes det er vanskelig å forholde seg til. Jeg ser jo kameraene og er fullt klar over det, men prøver å ikke fokusere så mye på det. Det er jo noe av grunnen til at man blir litt ekstra nervøs for det man skal gjøre, medgir hun.

Ser ikke på hverandre som konkurrenter



– Hvordan er det å være med i «Stjernekamp» sammenlignet med det andre du har gjort?

– I «MGP» har jeg sluppet alt presset og bare stått i kulissene, så «The Voice» er en mer relevant sammenligning. I «Stjernekamp» er det et litt annet fokus. Jeg merker forskjell på deltakerne: Jeg føler ikke vi ser på hverandre som konkurrenter, men at vi er en stor gjeng som har backet hverandre og er opptatt av at alle skal gjøre det bra.

– Det betyr ikke at vi prøvde å sabotere hverandre i «The Voice», legger hun lattermildt til.

HIP HOP: Nicoline Berg Kaasin i aksjon under hip hop-kvelden i «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Berg Kaasin går andre året på økonomi og administrasjon på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Studiet har hun i høgskolens nettavis Khrono kalt «en slags plan B».

– Jeg har prøvd å rekke det jeg har hatt overskudd til. I det siste har det blitt mindre og mindre tid til skole, så det får jeg ta når «Stjernekamp» er over. Men det er ikke førsteprioritet. Jeg studerer ved siden av musikken, og musikken kommer i første rekke. Det var et ganske enkelt valg å prioritere «Stjernekamp» foran det, sier hun til VG.

Kobler av med skole



Men faktisk ser Nicoline på studiene som en form for avkobling fra de mange timene med øving hver dag. Nå med to sjangre i uken beskriver hun livet som 95 prosent «Stjernekamp».

– Man må koble av litt også, ellers hadde jeg blitt veldig stresset. På skolen har jeg klart å koble av litt, fordi tanken går over på andre ting. Jeg ser også på serier. Det er jeg glad i, da kobler jeg helt av, sier hun.

«Stranger Things» er høstens favorittserie.

– I den vanlige hverdagen lever jeg av å synge og musikk, men der er det ikke det presset at en skal på TV hver helg. Det gjør noe med hodet at man går og tenker på det hele tiden. Det er et ekstra press, så det er godt å kunne koble ut.

Etter «Stjernekamp» skal hun i studio og spille inn en EP som kommer i 2017. Og forhåpetligvis ta noen eksamener i slutten av november.

– Jeg håper kan jeg kan klare å hente meg inn litt og få tatt de eksamenene. Jeg har tatt studiet litt etter litt, når jeg har tid. Det er blitt litt mye med skole i tillegg i høst, men jeg visste jo ikke hvor langt jeg ville komme, og meldte meg opp. Akkurat nå om dagen koker det litt i hodet – jeg tror jeg må sette meg ned når dette er ferdig og se litt på det.