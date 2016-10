«Stjernekamp»: Knut Anders vant

Totningen Knut Anders Sørum (40) vant høstens «Stjernekamp». Lørdag kveld slo han ut Nicoline Berg Kaasin (27) fra Bekkestua. – Hjernen har bare slutta å virke den nå. Den har gått i overload den, var vinnerens første reaksjon da resultatet ble klart.

- Det føles helt fantastisk, det er helt sprøtt. Det er en ganske tung tittel så jeg vet ikke om jeg klarer å leve opp til det, men jeg er hvert fall vinneren av «Stjernekamp», sier Sørum etter at han har fått summet seg litt.

Dermed er Sørum historisk i «Stjernekamp»-sammenheng. Ikke bare er han den første mannen som har vunnet konkurransen, han er også den første mannen som har vært med i finalen.

Jeg vet ikke helt hva dette betyr ennå, jeg har ikke fått satt meg ned å tenke på det. Det er vanvittig moro. Det er ekstremt.

Hva tenkte du da du ditt navn ble ropt opp?

- Hva skal jeg gjøre nå? Jeg bare what?! Så sluttet hjernen min å virke litt.

Trodde du at dette kunne gå hele veien?

- Jeg har fokusert på oppgaven og de sangene jeg skal synge, så får den konkurransen leve litt sitt eget liv.

De forrige fire finalene har nemlig vært rene kvinnedueller, og ifjor var det Maria Haukaas Mittet som stakk av med seieren. Før henne har Nora Foss Al-Jabri, Silya Nymoen og Rita Eriksen som smykket seg med tittelen.

VGs anmelder: Selve finalekvelden var det egentlig Nicoline som vant

- Knut Anders fortjener seieren etter en hel sesong, han har overrasket hele tv-Norge med en stemmeprakt som få visste om etter hans Melodi Grand Prix-vinst i 2004. Men selve finalekvelden var det egentlig Nicoline som vant, sier VGs anmelder Stein Østbø.

– Det var Nicoline som lørdag kveld fikk det endelige utløpet for talentet vi har sett hele tiden i høst, mens Knut Anders er en ringrev i forhold. Og i kveld var hun best, selv om fyrverkeriet flammer på himmelen over Eina i kveld, legger Østbø til.

Hverken Sørum eller Berg Kaasin har vært blant de tre med færrest stemmer i noen av høstens ni første programmer. Underveis har de fått bryne seg på hele 12 ulike sjangre. I finalen sang han Opera, til en femmer på terningen fra VGs anmelder. Så fremførte han sin egen versjon av John Legends «Stay with you», og Coldplays «Fix you».

– Det var finaleøyeblikket, konstaterte dommer Thomas Felberg etter siste sang.

Dette mente VGs anmelder om Knut Anders Sørums innsats i finalen: – Må bare legge seg langflat i støvet

FINALISTENE: Knut Anders Sørum og Nicoline Berg Kaasin kjempet om tittelen årets «ultimate entertainer» Foto: Fredrik Solstad , VG

Nå kan han puste lettet ut og begynne å ha fokus på andre sider av livet også. For de siste ti ukene har det stort sett bare handlet om «Stjernekamp»

– Det har vært noen ganger hvor du bare har lyst til å ligge i fosterstilling og gråte fordi du er helt utslitt. Men det går greit, forteller Sørum.

Veien frem til finaleplass og seier beskriver Sørum som en berg- og dalbane.

– Jeg hadde aldri sett for meg hvor intenst og vilt det er med så mye moro og jobb, forteller han.

Hverken han eller den Nicoline har vært blant de mest kjente ansiktene i årets sesong. Knut Anders er rørt

rørt over hvor mye respons han har fått.

– Facebook er tapetsert med kommentarer, meldinger og innlegg innimellom, og det er veldig stas, forteller han.

Men seieren i «Stjernekamp» til tross, han har på ingen måte tenkt å hvile på sine laurbær.

– For meg er det plate og juleturné fremover, så jeg skal ikke hvile før jul, forteller han.