Slik har «Stjernekamp»-reisen vært for finalistene

Knut Anders Sørum og Nicoline Berg Kaasin har både slitt seg ut, og fått energi av konkurransen som snart er over. Likevel har de ikke helt tid til å hvile ennå.

Knut Anders Sørum (40) og Nicoline Berg Kaasin (27) har de siste ti ukene brukt det meste av tiden sin på «Stjernekamp».

– Det har vært noen ganger hvor du bare har lyst til å ligge i fosterstilling og gråte fordi du er helt utslitt. Men det går greit, nå skal vi bare surfe inn den siste etappen, forteller Sørum.

Kaasin forteller at det har gått i bølger hvor sliten hun har vært, men understreker at hun også får energi av deltagelsen.

– Det har vært ti harde uker, men jeg har kost meg så det er verdt det. Husker spesielt etter operauken, da var jeg så stresset og sliten, men så fikk jeg ny energi uken med gospel og punk, forteller Kaasin.

Deltagelsen beskriver Sørum som en berg- og dalbane.

– Jeg hadde aldri sett for meg hvor intenst og vilt det er med så mye moro og jobb, forteller han.

Kjente ikke igjen motsanderen

Ingen av de to hadde sett for seg at de skulle komme så langt som de nå har gjort. For Kaasin er bare dét omtrent den største overraskelsen.

– Også at det er enda morsommere enn jeg hadde trodd.

Alle de ti deltakerne fra årets sesong er for første gang samlet siden Kash King røk ut som førstemann. Kaasin forteller at hun har måttet ofre tid med venner, familie og til trening de siste ukene, men samtidig så har hun fått nye venner i de andre deltagerne.

– Dessuten forstår mine venner og familien hvor viktig dette er for meg, så jeg regner med det er greit at jeg kommer sterkere tilbake senere, ler Kaasin.

Ingen av de to har vært blant de mest kjente ansiktene i årets sesong. Ikke en gang for hverandre.

– Jeg har hatt flere av sangene hans i listene mine på Spotify, men jeg har ikke visst helt hvordan han så ut. Derfor så tok det noen uker før jeg koblet at denne Knut Anders var den samme som jeg hadde i listene mine, forteller hun.

De to har likevel opplevd den nye oppmerksomheten utelukkende positivt.

– Det er hyggelig, særlig siden det var noe jeg var veldig spent på. Det er veldig skummelt med live-TV, men jeg føler jeg blir tryggere for hver uke, og sikrere på at jeg gjør en god jobb. Så får folk mene hva de vil, forteller Kaasin.

Rørt av responsen

Sørum er rørt over hvor mye respons han har fått.

– Facebook er tapetsert med kommentarer, meldinger og innlegg innimellom, og det er veldig stas, forteller han.

De begge har ofret tid til egne prosjekter for å kjempe om tittelen årets «ultimate entertainer». Sørum konstaterer at han likevel har gjort det han måtte, og har gitt ut platen sin.

– For meg er det plate og juleturné fremover, så jeg skal ikke hvile før jul, forteller han.

Kaasin skal gi ut EP i 2017, og forteller at det blir mye jobbing med den fremover. Det gleder hun seg til.

– Dette har vært veldig gøy, men det er noe spesielt med å jobbe med ditt eget, sier hun.