Operakveld på «Stjernekamp»: Terning 1 til Benedicte Adrian

Etter en tøff oppkjøring med sangforbud og armen i fatle, fikk Ida Maria terning 2 for sitt forsøk på opera. Så fikk operavante Benedicte Adrian terningkast 1.

Forrige helg røk Makeda ut av «Stjernekamp» etter å ha sunget Kanye West i sjangeren rap. I kveldens utfordring er det dermed Gaute Ormåsen, Adam Douglas, Didrik Solli-Tangen, Benedicte Adrian, Ida Maria, Lisa Børud og Aleksander Walmann som nå hiver seg ut i voldsom stemmetraktering.

Sjokk-exit sist lørdag: Publikum fortvilte

Av disse er nok Benedicte Adrian og Didrik Solli-Tangen, som har erfaring med opera, mest på hjemmebane. De to synger også til sist. Kveldens sjangerekspert er, som i alle tidligere sesonger, Solveig Kringlebotn.

HEST: VGs anmelder ga tarning 2 til Ida Maria lørdag. Foto: Julia Naglestad , NRK

Kveldens «underdog» var muligens Ida Maria, som har hatt sangforbud hele uken på grunn av knuter på stemmebåndene. Artisten sa hun satset på mentale forberedelser til denne kraftøvelsen, men VGs anmelder endte på terningkast 2 og skrev:

«Hun synger håst og surt som en rusten garasjeport, men skal ha en slags honnør for å i det hele tatt stille opp.»

– Går helt ad undas



2-eren til Ida Maria bleknet likevel da Benedicte Adrian hadde vært i ilden. Hun fikk terningkast 1.

«Nattens dronning skal være skummel. Og det skal Adrian ha: Jeg er redd.», skriver anmelderen.



Her er hele begrunnelsen for terningkastet:

«Nattens dronning har selvsagt fotfulgt Adrian siden Dollie de Luxe introduserte den i den originale, men ganske pussige koblingen mellom Stones og Mozart på «Rock vs. Opera» i 1986. Det er et praktnummer som skal synges klokkeklart, perfekt og samtidig nesten uanfektet. Spesielt triolene i mellomspillet. Den går over to oktaver og krever både temperament og stemme. Her ramler Adrian dessverre over i den samme overtenningen hun har slitt med hele sesongen. I introen lovte hun å komme gjennom skjermen, og i de mest kjente bitene her gjør hun akkurat det, på samme måte som da hun radbrekket U2 i første program. Det går helt ad undas. Triolene går bra, men hun treffer nesten ikke en eneste tone riktig. Og på «Hört, hört, hört!»s høye B ser det ut til at glasset på TV-skjermen skal briste. Nattens dronning skal være skummel. Og det skal Adrian ha: Jeg er redd.»

VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe kaster terning også i kveld: