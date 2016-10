Nicoline og Knut Anders ble finalister i «Stjernekamp»

Tre deltakere knivet om to finaleplasser gjennom danseband og EDM i kveldens «Stjernekamp». Knut Anders Sørum og Nicoline Berg Kaasin kom videre.

Håvard Bakke, Nicoline Berg Kaasin og Knut Anders Sørum er de tre artistene som var igjen lørdagen før finalen. De skulle i kveld levere i sjangrene danseband og elektronisk dansemusikk (EDM). VGs musikkanmelder Tor Martin Bøe anmeldte prestasjonene fortløpende.

Fredag kveld ble det klart at Knut Anders Sørum er den første finalisten i årets «Stjernekamp». Nicoline fikk den andre. Dermed er Håvard Bakke ute av dansen.

– Det å få stå her lørdag etter lørdag og få lov til å vise seg fram, har vært fantastisk tilfredsstillende, sier Bakke i sendingen.

Sørum var helt hes etter at finalistene var klare, mens Berg Kaasin sa:

– Det her er helt sjukt!

Forrige uke, da artistene sang musikal og disco, var det Jonas Skybakmoen som røyk ut av konkurransen.

Dette er Tor Martin Bøes dom for dansekvelden:

6. Knut Anders Sørum. EDM: «Euphoria»:

VANSKELIG LÅT: Knut Anders Sørum bega seg ut på «Euphoria». Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Han har vist seg som musikkdramatikkens mester i årets «Stjernekamp». Loreens voldsomme høyder skulle være vanskelig, for å ikke si umulig. Og selv om han prøver med alt han har: Dette fungerer ikke i det hele tatt. Surt, ustøtt og klagende, uten å være i nærheten av gløden og dynamikken som som bor i originalen. Det høres mest ut slik vokalen fra et dansegulv er om man skrur av all musikken. Hva med å ha Melodi Grand Prix som sjanger til neste år? Nei, vent.

5. Nicoline Berg Kaasin. EDM: «Don’t Let Me Down»:

EL-DANS: Nicoline Berg Kaasin fremfører EDM. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Oi, en dagsfersk låt. The XX-riffet som hele denne vårhiten er bygget opp rundt skulle skape et voldsomt rom. Et rom som Nicoline egentlig burde vite å bruke på alle måter. Låten viser seg å egentlig ikke passe stemmen hennes. Det bruker hun i stedet til sin fordel. Resultatet er både mørkt og sinnadystert, men noe snublete. Dansen flommer over av litt for mange liksom-farlige Britney-fakter. Avslutningen hjelper, men utrolig nok: Nicoline skuffer. I alle fall litt.

4. Håvard Bakke. EDM: «Waiting for love»:

EDM: Bakke måtte prøve seg på en ny sjanger med elektronisk danseband. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Videoen til denne småmørke saken er egentlig mye morsommere enn låten. Det er nå så. Håvard Bakke har en stemme og et vokaltrøkk som kan minne om originalens Simon Aldred. Faktisk såpass at det er smått lett å glemme hvem som egentlig ER originalen. Han beveger seg noe overdrevent robot-eksemplarisk; om den nye sjangeren pappa-EDM skulle ta av er det helt åpenbart hvem som står øverst på listene. Men hva var greia med de umotiverte fistpumpene på slutten?

3. Knut Anders Sørum: Danseband: «Höga berg, djupa hav»:

I AKSJON: Knut Anders Sørum. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Teksten i denne Vikingarna-klassikeren fra Kramgoa låter 259 (sånn omtrent) garanterer at vi skal få se verdens lykkeligste mann. Knut Anders har på alle måter funnet fram sin indre lyykelige Christer Sjögren med blingørn på dressslaget. Svensken hans er bedre enn Fredrik Skavlan, uten at det hjelper så innmari mye. Trivelig, blidt og korrekt, absolutt. Men den er for det meste ganske parodisk lunken, elden Knut Anders går gjennom her.

2. Nicoline Berg Kaasin: Danseband: «Tusen biter»:

DANSEBAND: Nicoline Berg Kaasin fremfører danseband. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Dette hadde vel ingen hørt, om ikke Björn Afezelius hadde hamstret bensinstasjonkassetter på danmarksferie på åttitallet. Nicoline sin dansebandversjon er mer synkopert og følende, men på alle måter vel så inderlig. Seigt er det i alle fall, slik slowdansen den helt åpenbart byr opp til også er. Trivelig og støtt, og liiitt kjedelig. Men så koselig har det aldri vært å gå i tusen knas.

1. Håvard Bakke: Danseband «Kalle med fela»:

FØRST UT: Håvard Bakke fremfører danseband. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

Hva er vel mer lørdagskveld enn å starte med åpningslåten fra Ole Ivars-albumet som nettopp heter «Lørdagskveld»? Tja. Uansett. Nærpop-melankolien om fordums tid er mild og akkurat passe overtydelig, slik slikt skal være. Håvard er blid og gitarspillende, men synger som om han har smakt på lerka til Kalle. Grumsete og halvskjærende - ikke dansebandklokkeklart. Dette høres mer ut som avslutningen på en lørdagskveld enn begynnelsen på en.