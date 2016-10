Jonas røk ut av «Stjernekamp»

Jonas Skybakmoen gikk ut av kveldens «Stjernekamp»-konkurranse. Nå er det bare tre deltakere igjen.

Dermed måtte Johndoe-vokalisten si farvel til Nicoline Berg Kaasin, Håvard Bakke og Knut Anders Sørum som neste lørdag møtes i semifinale der sjangrene er like ulike som de to foregående lørdagene; danseband og EDM (elektronisk dansemusikk).

Sist lørdag var det Tomine Harket som måtte forlate den harde konkurransen.

Det var Heidi Gjermundsen Broch som er coach for musikaldelen i kveld. Hun ble forøvrig nummer fire i fjorårets «Stjernekamp», mens disco-mentoren var svenske Magnus Carlsson fra gruppen Alcazar.

Det unike med årets utgave av «Stjernekamp» er at det nødvendigvis må bli en mann i konkurransens finale. I alle tidligere sesonger har det vært to kvinner når finalekvelden har kommet.

Som vanlig anmelder VG hvert eneste bidrag i kveldens konkurranse. Du kan lese Stein Østbøs terninger nedover i saken; artikkelen vil bli oppdatert etter hver opptreden.

1. Jonas Skybakmoen - I got life

Et veldig godt valg for testosteron-raketten Jonas – dette er Treat Williams’ glansnummer fra Hair (for øvrig en film alle bør se!). Som vanlig gir Jonas absolutt alt han kan på scenen (eller bordet), men denne gangen er det også et par ting han ikke kan. Blant annet blir vokalen både for svak og hesblesende konsentrert i alt som skal skje med kroppsbevegelsene i løpet av denne sangen. Og det er ikke lite. Modig og hederlig forsøk, men usikker på om dette er godt nok når man har kommet så langt.

TERNINGKAST 3: Jonas Skybakmoen. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

2. Nicoline Berg Kaasin – Let It Go

Hånda i været, den ungpikeforelder som ikke har blitt luta lei denne Frost-låta de siste to årene? Ikke så mange, nei… Litt stakkato og stiv i bevegelsene, men uttrykksfull i mimikken, heldigvis. Elsa… - unnskyld, Nicoline – har imidlertid en stemme som kan redde selv det mest utspilte av hits. Og viktigst i musikalsammenheng; hun behersker spennet mellom kontrollert utblåsning og lavmælt insistering. Nervøs start, men praktfull avslutning. En kommende musikalstjerne!

TERNINGKAST 4: Nicoline Berg Kaasin. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

3. Knut Anders Sørum - Bring Him Home

Jean Valjean fra Toten. I ett av de aller nydeligste musikalnumre ever, fra Les Miserables. Det ser ut som om Knut Anders griner fra første sekund, men du verden så kontrollert stemmen hans er! Han faller heller ikke for fristelsen å kjøre ut all lungekraft med en gang (det er sikkert fristende med en sånn stemme!), men porsjonerer den ut i like doser følsomhet gjennom hele låten. Og for en innlevelse! Avslutningen er så intens at man må holde pusten. Og til slutt griner han virkelig. Det er ikke langt unna at vi følger etter.

TERNINGKAST 6: Knut Anders Sørum (til venstre). Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

4. Håvard Bakke - Javert’s Suicide

Nok et bidrag fra Les Miserables, og da er det naturlig at Håvard kommer etter Knut Anders, ettersom Javert er politimannen som jakter innbitt på Jean Valjean i denne musikalen. Dette er et svært teatralsk nummer, hvilket passer Bakke som hånd i politihanske. Fra den desperate begynnelsen, via den smertefulle tvilen i det bowie’ske midtpartiet til det avsluttende selvmordsskriket. Dette var et par-tre intense minutter med musikkteater av høy klasse. Det er ikke så langt mellom The Clash og en musikalscene som man skulle tro, ikke når man heter Håvard Bakke.

TERNINGKAST 5: Håvard Bakke. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

5. Knut Anders Sørum - Kung Fu Fighting

Tømmerstokken fra Toten har valgt en av de grunnleggende disco-låtene og leker seg vellystent gjennom låten i takt med dens orientalske tema. Akkurat den vokale fremføringen er det som vanlig ingenting å si på, men så var det disco-tillegget, da. Låtens kung fu-tematikk med ditto spark berger han unna de vanskeligste dansetrinnene, men likevel – helt tømmerstokk er han tross alt ikke. Han duver bare litt i Mjøsas myke bølger…

TERNINGKAST 4: Knut Anders Sørum. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

6. Jonas Skybakmoen - Super Freak

Jasså, du trodde MC Hammer hadde originalen? Neida, det var o store funk-guru Rick James, en mann som nok er mer på hjemmebane her enn Jonas, skulle bare mangle. Stemmen er sleazy og skitten nok, men den utviste sensualiteten, villskapen og råskapen blir aldri en dansegulvmagnet i Jonas’ tilfelle. Dette er nok det modigste Jonas noen gang har gjort på en scene, men ikke det beste. Jonas skal uansett ha et trailerlass med ros for ikke å ha en snev av selvhøytidelighet.

TERNINGKAST 4: Jonas Skybakmoen. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

7. Håvard Bakke - Let’s Dance

Som Jonas, så Håvard. De er rockere, punktum. De danser jo slik! Eller ikke i det hele tatt. Men i Håvards tilfelle glemmer vi det fort når han bretter ut et par stemmebånd med forbløffende likhet til opphavsmannen, David Bowie. Maskulint dyp og rik som en vellagret sherry. Denne versjonen har knapt noe å gjøre med disco, men avslører nok en gang Håvards elastiske stemmetilnærming til de fleste musikksjangre. Og det er jo i bunn og grunn hva mye av Stjernekamp handler om.

TERNINGKAST 4: Håvard Bakke. Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

8. Nicoline Berg Kaasin - Disco Inferno

Dette er Nicoline slik jeg gjerne ser henne mer, for hun er jo så pen og høflig og ordentlig hele tiden! Her vifter hun med rompa, knikser med hoftene og lar vokalene skli langt utover sitt vanligvis så rene og korrekte register. Endelig går flørten hånd i hånd med leken, og disse hendene er på vei mot soverommet til – endelig – trinnene av noen som kan danse disco. Nicoline tillater seg å være litt vampete og jeg mistenker at hun liker det. Vi gjør det iallfall!