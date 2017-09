Ida Maria har fått syngeforbud før «Stjernekamp»

Ida Maria Børli Sivertsen (33) har knute på stemmebåndene og får ikke øvd før operakonkurransen lørdag.

Rockeren fra Nesna har gått på en smell. Etter den første øvelsen med operastjernen Solveig Kringlebotn (54) mandag, ble det nemlig bråstopp.

– Lett skjelven prøvde jeg å vise Solveig mine operakunnskaper. Jeg vet ikke om hun prøvde å være grei, men hun konstaterte raskt at noe var feil. Det vi kaller for en hes, mørk røst i rockeverdenen, er knute på stemmebåndet i opera. Så mitt store idol og hele Norges diva ga Nordlands trompet taleforbud, forteller Ida Maria til VG.

Selve diagnosen var det en lege som stilte etter at Kringlebotn oppfordret «Stjernekamp»-deltageren til å finne årsaken til problemet. Og nå har 33-åringen fått beskjed om å la stemmen hvile helt frem til lørdag kveld.

– Den klassiske behandlingen for storkjefta nordlendinger, er å holde kjeft. Legen skal følge meg opp siden, men det medisinske tar jeg når jeg er ferdig med «Stjernekamp». Nå prøver jeg alt jeg kan å være stille, noe som er umulig.

SLITER: Ida maria med plastert munn for å klare å holde kjeft – og armen i fatle. Foto: PRIVAT

Nekter å gi seg

Helt siden Ida Maria fikk vite at hun skulle være med i «Stjernekamp», har hun håpet å komme så langt at hun fikk synge opera.

– Nå satser jeg på at alle de mentale forberedelsene jeg har gjort i de siste månedene, skal komme meg til gode, forteller sangeren, som er fast bestemt på å gå i ilden lørdag, selv om hun ikke har fått øvd som de andre.

– Taleforbud er jo for at jeg skal klare å levere når det gjelder. Alle som kjenner meg vet at Ida Maria er innmari dårlig på fingerspråk, så jeg kommer til å delta, men kanskje med knekte fingre.

Synger feil



Ida Maria er kjent for sin rå og rustne stemme.

– Der traff du spikeren på hodet. Alle vet at vi som jobber med NM i rock'n roll, synger «feil», og det har jeg fått konstatert på min «Stjernekamp»-reise.

33-åringen klarer likevel å fleipe med situasjonen:

– Jeg tror nok at hvis min mann og min familie hadde fått bestemme, så skulle jeg hatt knute på stemmebåndet i hvert fall tre dager i uken.

HIP HOP: Ida Maria forrige lørdag. Foto: NRK

Stykket hun skal fremføre lørdag er «Voi Che Sapete» fra «Figaros Bryllup» av Mozart.

– Fordi Mozart var sin tids Johnny Rotten (vokalist i bandet Sex Pistols, red.anm.). Han kan jeg fullstendig identifisere meg med i all hans galskap.

Ida Maria beskriver den kommende styrkeprøven som «100-meteren i musikk».

– Jeg skal hente fram min indre Kirsten Flagstad, og så skal jeg gjøre hangaren på Fornebu om til La Scala. Opera har eksistert i mange hundre år, og helt frem til rocken kom, var operaen punk i musikkverdenen, sier rockeren, som etter den siste uken har fått ekstra varme følelser for sjangeren.

– Opera er fremdeles det mest dramatiske, vanskelige, blodige og kjærlige som eksisterer i musikkverdenen. Nå begynner jeg å forstå hvorfor så mange elsker det.

Ida Maria innrømmer at målet er å vinne hele konkurransen.

– Jeg ble ikke med for å tape. Klisjeen er jo at jeg har allerede vunnet. Vunnet fenomenale medkonkurrenter, koreografer, produsenter, dansere, regissører, kostymører, sminkører, frisører og kameramennesker, som jeg garantert kommer til å møte igjen. Når det er sagt – jeg går for øverst på pallen.

Ida Maria har i tillegg en vond skulder som hemmer henne og går for tiden med venstre arm i fatle.

– Jeg hadde regnet med at «Stjernekamp» skulle være en risikosport på det mentale plan, men ikke at jeg skulle få en betent skulder og krøll på stemmebåndet. Men det ligger i min personlighet at jeg digger motgang, så dette er noe jeg skal overvinne. Eller som mamma sier, vi går oppover i tresko og nedover i lakksko.

Artisten, som i vår var å se i «Hver gang vi møtes», mener at «Stjernekamp» allerede har gjort henne til en bedre musiker.

– Som utøvende musiker av min egen musikk, må jeg plutselig ta stilling til og lytte og være analytisk til andres åndsverk. Folk spør meg ofte hvilken musikk jeg liker,og jeg svarer alltid «alt». Endelig kan jeg si det med hundre prosent troverdighet.

Ida Maria har ikke alltid vært så sterk som nå. Hun har ved flere anledninger snakket om den tøffe tiden med tungt alkoholmisbruk og kraftige etterdønninger. I 2009 kollapset hun og måtte avbryte USA-turneen.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Kringlebotn, som også instruerer de andre deltagerne denne uken, og som sitter i dommerpanelet lørdag.