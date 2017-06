Her er «Stjernekamp»-deltakerne 2017

Dette er de ti artistene som skal utkjempe høstens «Stjernekamp» på NRK1. Fem kvinner og fem menn.

– Dette er beste cast vi har hatt noen gang. På papiret, sa programleder Knut Magnus Bergh da «Stjernekamp» -deltakerne ble presentert i dag.



Tre av dem har representert Norge i Eurovision Song Contest, en av dem sang seg helt til topps i første sesong av «Norske talenter» som 16-åring. En annen har opptrådt på Jay Leno show for 5 millioner amerikanske seere. To har utenlandsk bakgrunn, en annen ble som fem åring kristen-Norges store barnestjerne, mens siste artist ut er kjent som en av Norges «Showgirls» med lang erfaring fra revyscenen.



Her er Didrik Solli-Tangen (29), Ida Maria (32), Gaute Ormåsen (34), Benedicte Adrian (53), Adam Douglas (36), Ina Makeda Halvorsen Dyhre (24), Erlend Bratland (25), Lisa Børud (21), Aleksander Walmann (31) og Hilde Lyrån (54).

Alle sammen skal de konkurrerer innen ulike musikksjangere om å bli Norges ultimate entertainer. I fjor var det Knut Anders Sørum som stakk av med den tittelen.

HER BLIR DE PRESENTERT:Deltakerne fra venstre, bak programleder Kåre Magnus Bergh: Didrik Solli-Tangen, Gaute Ormåsen, Benedicte Adrian, Adam Douglas, Ida Maria Børli Sivertsen, Aleksander Walmann, Ida Makeda Dyhre Halvorsen, Erlend Bratland og Lisa Børli. Foto: Therese Alice Sanne

Dette er sjette høstens NRK sender «Stjernekamp». Kåre Magnus Bergh er programleder i år også - og Mona B. Riise og Thomas Felberg er fast musikkekspertpanel.

Didrik Solli-Tangen var programleder for TV 2-programmet «Skal vi danse» i 2014 og 2015, et program som «Stjernekamp» hele tiden har kjempet om seerne på lørdagskveldene med. Didrik er utdannet klassisk sanger fra Barratt Due Musikk­institutt, der han ble uteksaminert i 2010 med topp­karakter. Samme år fikk han sitt nasjonale gjennombrudd da han vant Melodi Grand Prix med låta «My Heart is Yours» og representerte Norge på hjemmebane i Eurovision Song Contest. Våren 2012 gikk Didrik til topps i kjendisversjonen av «71 grader nord».

Det brede TV-publukummet ble ekstra godt kjent med Ida Maria Børli Sivertsen da hun i fjor vinter var med i «Hver gang vi møtes» på TV2. Ida Maria Børli Sivertsen var en av vinnerne av Zoom Urørt i 2006, og året etter vant hun Urørt-finale. I 2009 turnerte Ida Maria og bandet i USA sammen med bandet Glasvegas, spilte på festivaler og opptrådte på Jay Leno show for 5 millioner amerikanske seere. Under en konsert i Boston samme år kollapset Ida Maria på scenen og trakk seg vekk fra alt rampelys de neste årene.

Sjelden har vel noen blitt så kjent for å bli nummer to som Gaute Ormåsen da han var med i første sesong av Idol i 2003 og ble nr. 2 bak Kurt Nilsen. Kort etter ga han ut albumet «New Kid in Town» som solgte 30.000 eksemplarer og som inneholdt hitsinglene«Chasing Rainbows»og«Miss You WhenYou’re Gone». I 2010 og 2013 deltok han i Melodi Grand Prix. Han har vært skuespiller i Hotel Cæsar og spilt i musikalen «Sound of Music».

Ormåsen går til jobben med litt skrekkblandet fryd, avslørte han på presentasjonen.

PRESENTERT I DAG: Jurymedlemmene Thomas Felberg, Mona B. Riise, med deltakerne fra venstre: Didrik Solli Tangen, Gaute Ormåsen, programleder Kåre Magnus Bergh som intervjuer Benedicte Adrian. Foto: THERESE ALICE SANNE

– Det er alltid skummelt å synge på direktesendt TV. Men jeg tror dette blir jovialt og koselig.

Benedicte Adrian har lang fartstid i norsk underholdningsliv. Sammen med Ingrid Bjørnov dannet hun popduoen Dollie – senere omdøpt til De Luxe – som fikk braksuksess i 1980 med debutalbumet «Første akt». I 1984 vant duoen Melodi Grand Prix med låten «Lenge leve livet». Til sammen gav Dollie De Luxe ut hele 13 album. Som solist gjorde Benedicte seg bemerket i rollen som «Nattens Dronning» i Mozarts «Tryllefløyten» på Den Norske Opera i 1988. . Sammen med Ingrid Bjørnov har Benedicte komponert hele fire musikaler, der den mest kjente er «Which Witch». Denne ble også satt opp i Londons West End med Benedicte og Jahn Teigen i hovedrollene.

Adrian forteller at hun ikke var klar for dette før nå.

– Jeg kom tilbake til Norge med en unge under hver arm. Tenkte at dette dette hadde jeg for mye å tape på. Jeg ser på dette som etterutdanning.

I 2007 hadde amerikaneren Adam Douglas sin første spillejobb i Norge. Der møtte han sin store kjærlighet. Det sa «klikk», og en måned etter meldte han flytting til Norge og stiftet familie med sin Kristin. Adam har en stemme som når over fire oktaver. I tillegg er han en dyktig gitarist. Han startet allerede som tenåring med å opptre live og turnere med band, mange av dem store navn i USA. Adam er influert av soul, r&b, americana og roots. Adam jobber også som band- og sangpedagog ved Hadeland Kulturskole.

Ina Makeda Halvorsen Dyhre er adoptert og kom fra Etiopia til Norge da hun var seks måneder gammel i 1992. Hun har vært fast korist for Admiral P de siste årene og turnert land og strand rundt med ham. I tillegg synger hun i gospelkoret Traces Gospel Choir. Blant andre norske artister hun har jobbet med er Nico & Vinz, Samsaya og Onkl P. Hun har medvirket i flere TV-program , blant annet «Det store korslaget» med Team Tuva Syvertsen, «Beat for Beat», «Kvelden før kvelden» og musikktalent­konkurransen «The Voice».

Da han var 16 år gammel, i 2008, sang Erlend Bratland seg helt til topps i første sesong av «Norske talenter». I løpet av kort tid fikk han platekontrakt med Sony, singlene «Lost» og «Still Water» toppet VG-lista og albumet «True Colors» nådde andreplass og solgte til gull. Mye reising, turneer, forventninger og fokus på andre ting enn musikken gjorde til slutt at Erlend gikk på en psykisk smell og valgte å trekke seg fra rampelyset. Han utdannet seg til frisør og makeupartist, og arbeidet i Bergen og Tønsberg i flere år. Høsten 2014 gjorde han comeback g singelen «Silent Sister». I 2015 tok han andreplassen i i Melodi Grand Prix.

Som femåring spilte Lisa Børud inn sitt første album som 5-åring og ble fra da av kristen-Norges store barnestjerne med over 120.000 solgte album. Hun vokste opp i en særdeles musikalsk familie, og sammen turnerte de rundt omkring i hele Norge. I løpet av 12 år gav hun i 8 album, 2 DVD-er og 2 samlealbum. Sangene var for en stor del skrevet av far Thomas Børud og farfar Arnold Børud og handlet om Jesus, venner, skolen, sang og dans. I 2007 ble Lisa tilbudt Disney kontrakt, men takket nei. Hun går nå på hiphop-danselinjen på Bårdar i Oslo.

– Jeg gleder meg til hip-hop. Jeg kan rappe og danse samtidig, sier Børud til VG.

I 2017 vant Aleksander Walmann den norske Melodi Grand Prix sammen med Joakim With Steen (JOWST) med låta «Grab the moment». De endte på en solid 10.plass i Eurovision Song Contest 13. mai. Fra han var 13 år og fram til han satset på musikken, var Aleksander aktiv snowboardutøver på høyt internasjonalt nivå. Aleksander har vokst opp i en musikalsk familie og har vært opptatt av musikk siden barndommen. Våren 2012 deltok han i The Voice, og endte opp på 2. plass i finalen. Sondre Lerche var hans mentor.

Hilde Lyrån er en folkekjær skuespiller, komiker, danser og sanger. I 1983 fikk hun jobb som danser i Einar Schankes ensmble. I årene som fulgte jobbet hun med revyer som «Slottstappet», «Norge i våre hjerter», «Revy for alle penga» og Einar Schankes 40-årsjubileum. . Hilde har medvirket i en rekke TV-show, bl.a. som Trine i «Mot i brøstet», Karin i «Seks som oss» og Monica Nyman i «Hotel Cæsar». For sin store innsats for revy ble Hilde tildelt Leif Justers Ærespris i 2008. Hilde var en av jentene i forestillingen «Showgirls» sammen med Elisabeth Andreassen, Guri Schanke og Marian Aas Hansen.