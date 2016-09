Gunnhild ute av «Stjernekamp»: – Jeg har levd litt farlig

Gunnhild Sundli (31) er trist over å ryke ut av «Stjernekamp», men gleder seg til å være mer sammen med datteren på to år igjen.

Trønderen Sundli fremførte «It's Oh So Quiet», som kanskje er mest kjent i Björks tolkning, i lørdagens storbandkonkurranse i «Stjernekamp» på NRK.

VGs anmelder Stein Østbø ga henne en 4-er på terningen og skrev «Men selv om Björk er den åpenbare inspirasjonen her, kommer den gode, gamle Gunnhild frem igjen med sin sedvanlige selvtillit. Dynamikken mellom stillheten og eksplosjonene fungerer perfekt. Gunnhild har fått tilbake blikket!».

Likevel havnet Sundli, sammen med Steinar Albrigtsen og Tomine Harket, blant deltakerne med færrest stemmer lørdag kveld, og Sundli ble den som trakk det korteste stemmestrået.

Mer tid med datteren



Da hun snakker med VG like etter programslutt lørdag kveld, forteller hun at det er med blandede følelser hun takker for seg.

– Det er jo trist, men samtidig er det både positivt og negativt med det. For det første slipper jeg å reise hit, men så er det synd jeg ikke får gjort opera, for der tror jeg at jeg kunne overrasket. Det har også vært litt blandet å være så mye borte fra datteren min, forteller hun.

Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Like etter beskjeden om at hun var ute, fikk Sundli en god klem av Jonas Skybakmoen, som fikk en 6-er på terningen av VGs anmelder.

– Jonas og jeg har blitt veldig nære, vi er jo trønderne. Vi har vært veldig redde for at en av oss skal ryke, og jeg vet han syntes det er ekstra kjipt at det ble meg, sier Gunnhild – som forsikrer at hun skal fortsette å heie på kameraten.

– Kjenner lettelse



– Jeg trodde jeg kom til å bli helt ødelagt om jeg røyk ut, men kjenner på et merkelig vis en viss lettelse, sier hun og fortsetter:

– Jeg er ikke så opptatt av å skulle være veldig god i alle mulige sjangre, og jeg er ingen potet. Jeg er best på min greie. Det har vært veldig lærerikt og veldig gøy å være med, men musikeren i meg gjelder seg til å dra hjem og jobbe med mine ting.

Rett etter beskjeden om at hun var ute, måtte Gunnhild prioritere å ringe sin egen mor:

– Jeg måtte skynde meg å fortelle at det går bra. Som mor går du litt ned for telling om du tror barnet ditt går ned for telling. Men jeg er veldig fornøyd med det jeg gjorde i kveld. Jeg gikk ut av det med meg og føler at jeg gjorde det bra.

LØRDAGENS KONKURRENTER: Åtte artister var igjen i årets «Stjernekamp» før kveldens episode: F.v: Steinar Albrigtsen, Tomine Harket, Gunnhild Sundli, Knut Anders Sørum, Nicoline Berg Kaasin, Marian Aas Hansen, Jonas Skybakmoen og Håvard Bakke. Foto: Foto: Julia Marie Naglestad , NRK

– Et umenneskelig press



Sundli mener hun har oppnådd det hun ville med deltakelsen.

– Jeg kjente det var deilig å gi litt f i hva andre syntes. Og en lever bare én gang. Noen hopper i fallskjerm, andre melder seg på «Stjernekamp». Det er krevende! Det er et litt umenneskelig press på alle med kort prøvetid. Vi er alle så tøffe som gjør dette - det skal folk vite. Det er helt «beyond» hva de aller fleste kunne tore å være med på. Vi er supermennesker! Fastslår artisten.

Nå vil hun jobbe med egen musikk fremover:

– Om jeg skal gjøre ting på egen hånd, er det godt å vite at folk vet jeg hvem jeg er. Jeg håper jeg får til det jeg vil fremover og kan leve av å synge igjen og være et skapende menneske. Jeg føler jeg har oppnådd det jeg ville – å treffe alle de fine menneskene i apparatet rundt her, testet meg selv litt, levd litt farlig og overrasket meg selv litt.