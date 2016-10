De røk ut av «Stjernekamp»- nå tipper de hvem som vinner

Finalistene røper hvordan de har lært hverandre å kjenne, og de andre deltagerne forteller hvem de tror stikker av med seieren.

Verken Knut Anders Sørum eller Nicoline Berg Kaasin hadde forventet at de skulle komme hele veien til fianlen.

– Jeg sto bak scenen hver lørdag, og tenkte på hva jeg skulle si om jeg røk ut, forteller Sørum.

– Jeg håpte at jeg ikke røk ut den første uken, men så har jeg blitt med videre fra uke til uke og nå er jeg i finalen, sier Kaasin.

De siste ukene har de slått ut de tidligere deltagerne en etter en, og før finalen er de igjen samlet. Likevel er det ikke alle de utslåtte som klarer å velge hvem de tror vinner.

– Nei, det kan vi ikke svare på! De er begge vinnere, utbryter Mariann Aas Hansen.

– Førsteplass eller andreplass er det samme, mener Gunnhild Sundli.

Tomine Harket og Jonas Skybakmoen føler at det å velge en finalist er som å velge hvem av søsknene de liker best.

– Det føltes ut som lotto hver uke, vi skjønte aldri helt hvem som kunne ryke, så det er helt umulig å si, forteller Harket.

– Det er ekstremt jevnt, og de er begge mine venner. Jeg klarer ikke velge, sier Skybakmoen.

– Som å velge hvem av sine barn man liker best

Steinar Albrigtsen slår fast at vi lever i et sosialdemokrati og at han ikke kan heie på noen andre enn sine venner.

– De er begge mine venner, så folket får bestemme hvem som vinner. Å velge blir som å si hvem av barna sine man liker best, sier han.

Det var kun Kash King, Kate Guldbrandsen og Håvard Bakke som valgte en de satt en knapp på i finalen.

– Jeg har siden starten sagt til Knut Anders tenk om du vinner, jeg tror du vinner. Særlig etter han sang Bad Karma i norsk rock. Han blir første gutten som vinner, slår Kash King Gashamura fast.

– Jeg har Knut Anders i mitt hjerte. Han har den gode følelsen i stemmen, men det er så jevnt at det er vanskelig å si. Nicoline er en fantastisk sanger og danser, forteller Guldbrandsen.

– Det har ikke noe med mine følelser å gjøre, men jeg tror Nicoline. Hun har mer en full pakke der Knut Anders har mer høydepunktene, tror jeg, forteller Bakke.

Dette sier finalistene om hverandre

FINALISTENE: Ingen av dem hadde trodd at de skulle nå så langt som de nå har gjort Foto: Frode Hansen , VG

– Hva er motstanderens beste side?

– Han er veldig positiv og alltid blid. Tvers igjennom en bra fyr, veldig omtenksom og god, sier Kaasin om Sørum.

– Hun har veldig mange gode sider, men hun er utrolig flink i det hun gjør. Det er ikke noe tull, hun er nøye og arbeidssom og gjør ting på en skikkelig måte. Det er alltid hel v, sier Sørum.

– Hva har overrasket deg mest om motstanderen?

- Jeg har hatt flere av sangene hans i spillelisten min fra før, men ikke visst hvordan han så ut. Det tok et par uker før jeg skjønte at denne Knut Anders var den samme, forteller Kaasin.

– Hun var veldig stille og beskjeden i starten, men når hun først åpner munn da kommer det kuler og krutt. Det er veldig moro, sier Sørum.

– Hva er motstanderens mest irriterende side?

– Hun er så irriterende flink, ler Sørum.

– Han er jo ikke barnslig, men tullete og leken. Det liker jeg jo med han, det er ikke en negativ side. Jeg har ikke lært å kjenne noen irriterende sider ved han. Vi blir godt kjent, men ikke så godt at man rekker å få vist de dårlige sidene, sier Kaasin.

– Hvordan blir det å møte motstanderen i finalen?

– Det blir utrolig spennende. For min del er jeg utrolig fornøyd med å komme så langt, og hvis jeg vinner er det bare en bonus. Jeg håper at begge leverer bra, og at de hjemme stemmer på den de syns er best, forteller Kaasin.

– Det er et privilegium å møte Nicoline i finalen. Hun er så bra at det er moro å få være med å lage TV-magi med henne, sier Sørum.