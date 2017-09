Benedicte Adrian ute av «Stjernekamp»

Etter å ha fått terningkast 1 av VG, fikk Benedicte Adrian også færrest seerstemmer, og røyk ut av «Stjernekamp» lørdag.

Gaute Ormåsen, Lisa Børud og Benedicte Adrian var blant de tre artistene med færrest stemmer etter operaøkten lørdag kveld.

Adrian ble den som måtte forlate «Stjernekamp».

– Jeg vil heller gå ut på en høy tone enn en lav tone, sa hun da resultatet var klart.

Hun sa hun også var fornøyd med å ha kommet så langt, og at datteren hadde sagt at hun ble flinkere og flinkere for hver gang.

«Nattens dronning skal være skummel. Og det skal Adrian ha: Jeg er redd.», skrev VGs anmelder etter at Benedicte sang arien til Nattens Dronning fra «Tryllefløyten» - «Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen» av Wolfgang Amadeus Mozart.

Adam Douglas og Didrik Solli-Tangen fikk derimot kveldens høyeste terningkast - begge fikk 5, mens skadeforfulgte Ida Maria ble vurdert til 2.



Adrian fikk for noen uker siden fikk slakt etter å ha fremført U2s «Pride». Da fortalte hun VG at hun hadde gått ned tre kilo på to uker, vært redd, sovet dårlig og hatt vondt i kroppen.

– Man skal ikke ha et dårlig hjerte når man er med på «Stjernekamp». Jeg har gått ned tre kilo siden premieren, og selv om det er tre kilo jeg ikke savner, er det nok nå. Det er jo bare tull å være så redd, sa hun da.