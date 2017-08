Benedicte Adrian fikk slakt i «Stjernekamp»: – Gjør det for å yppe

Artistveteranen får det glatte lag for sin U2-cover, men er først og fremst fornøyd med ikke å kjede vettet av TV-seerne.

Spør du fans som har fulgt U2 en stund om deres favorittlåt, vil ganske mange av dem svare «Pride (In The Name Of Love)» fra 1984.

Spør du TV-seere om hvordan Benedicte Adrian (53) fremførte den i lørdagens «Stjernekamp», vil du få reaksjoner som disse, fra Twitter:

«Dette var da aldeles for jævlig, ikke sant?»

«Blir lei meg på Bono og U2s vegne når Benedicte skriker ihjel Pride. Fikk vondt i ørene.»

«Tenker at det er flaks for Benedicte Adrian at ingen må ut i kveld.»

OPPHAVSMANNEN: Bono, her avbildet under U2s konsert i Drammenshallen 1985, med «Pride» på settlisten. Foto: PER FRONTH NYGAARD

Les også: Astrid Smeplass og «Stjernekamp»-deltager bor sammen

– Grøss



Kritikerne er ikke mindre nådeløse. VGs anmelder Tor Martin Bøe så seg nødt til å dele ut sesongens første terningkast 1:

– Sannsynligvis den verste versjonen jeg har hørt av denne låten noensinne. Dette var virkelig, virkelig, virkelig forferdelig. Grøss, melder Bøe.

STJERNEKAMPKLAR: Benedicte Adrian lar seg ikke knekke av kritikken. Foto: THERESE ALICE SANNE

Sjekk: Alle kveldens anmeldelser her

Anmelder Øyvind Rønning i Dagbladet spanderer terningkast 2:

– Benedicte er overraskende nervøs, og stemmen brister litt her og der. Surt er det tidvis også, men hun skal ha for kveldens lengste skrik, skriver han.

Provoserer



Artisten selv medgir overfor VG at det ikke er så kult med slike tilbakemeldinger, men svarer blidt på kritikken.

– Jeg vet jo at jeg provoserer noen når jeg lager den versjonen jeg gjør. Jeg gjør det for å yppe. Jeg vil heller at folk våkner i TV-stolen sin, enn at jeg bare leverer noe totalt forglemmelig.

GJORT DET FØR: Benedicte Adrian (t.h.) og Ingrid Bjørnov som Dollie de Luxe i 1986, året de introduserte konseptet og albumet «Rock vs. Opera». Foto: BENTE BJERCKE

Med fartstid siden tidlig åttitall i Dollie/Dollie de Luxe, og som soloartist, er hun vant til at det kan storme litt rundt det hun fremfører.

– Det aller verste artister kan være, er kjedelige. Det er utilgivelig, den største synden.

Tilbakeblikk: Benedicte Adrian skilles

Ytringsfrihet



Adrian understreker at hennes «Pride» ikke var ment å provosere fansen.

– Nei, men jeg er ute etter å beholde ytringsfriheten min. Når jeg står på scenen i de to minuttene, vil jeg gjøre det jeg vil gjøre. Hvis ikke blir det meningsløst for meg å stå der. Bono er så fantastisk til å være Bono, så jeg måtte bare finne en måte å være meg på.

DRO PÅ: Benedicte Adrian under lørdagens opptreden. Foto: NRK

Sist hun sang live på TV var for tre år siden. Derfor er hun godt fornøyd med seg selv nå.

– Jeg har stått der og sunget, og overlevd. Det å synes er viktig.

– Ble fremføringen slik du hadde tenkt?

– Sånn bortimot, bortsett fra at jeg kunne pustet litt mer med magen innimellom. Det var vanskelig å være så rolig inni seg som jeg hadde planlagt.

Ikke kjedelig



Adrian hadde ikke på forhånd sett for seg terningkast 1 og 2 fra anmelderne.

– Men OK, da ble det sånn. Jeg kan ikke tenke på slikt når jeg står på scenen. Da må jeg bare få lov til å bruse med fjærene. Vanlig og kjedelig var det i alle fall ikke, ler 53-åringen.

Litt støtte får hun også: Under Adrians dagsferske bilde på Instagram får hun flere oppløftende kommentarer:

«Så kult». «Du er rå». «Strøkent». «You Rock Girl». «Råkul opptreden».