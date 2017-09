«Stjernekamp» knuser «Skal vi danse»

«The Voice» og TV 2 vant kampen mot NRK og «Linn og Ronnys tacoshow» fredag, mens NRK slår tilbake på lørdag med Stjernekamp som bare øker avstanden til «Skal vi danse».

Samtidig klatrer «Nytt på nytt» tilbake mot gamle høyder etter tidenes nedtur forrige helg med 610.000 seere. Denne fredagen var 805.000 seere på plass for skjermen – og Bård Tufte Johansen & co. er igjen ukens mest sette.

Men det er ikke bare «Nytt på nytt» som øker på fredag. «The Voice» øker med formidable 200.000 seere og setter en soleklar sesongrekord. I hovedsendingen før nyhetene var det 591.000 som fulgte jakten på Norges beste stemme, men avslutningen etter nyhetene ble sett av 638.000.

Samtidig løfter «Linn og Ronnys tacoshow» seg fra 376.000 til 451.000 nå på fredag.

«Stjernekamp» har 710.000 seere på lørdag, men måtte se seg slått av «Partilederdebatten» på fredag som ble sett av 747.000 seere. Men uansett er det en økning på over 100.000 seere fra 608.000 forrige lørdag. «Skal vi danse» på sin side gikk ned fra 510.000 forrige lørdag til 449.000 denne lørdagen. Dermed er avstanden mellom de to flaggskipene på lørdag over 260.000 seere.

«Gutta på tur» hadde en knallstart forrige søndag med 599.000, men uten dronning Sonja som turkamerat, falt seertallene søndag til med 110.000 til 489.000.

Dette er listen over helgens 20 mest sette programmer

1. Nytt på nytt (NRK1) – 805.000

2. Partilederdebatten (NRK1). 747.000

3, Stjernekamp (NRK1) – 710.000

4. Kveldsnytt – fredag (NRK1) – 700.000

5. Dagsrevyen – fredag (NRK1) – 647.000

6. The Voice – etter nyhetene (TV 2) – 638.000

7. Lindmo (NRK1) – 593.000

7. Norge rundt (NRK1) – 593.000

9. The Voice – før nyhetene (TV 2) -591.000

|10. Søndagsrevyen (NRK1) – 575.000

11. Side om side (NRK1) – 569.000

12. Lørdagsrevyen (NRK1) – 556.000

13. Kveldsnytt lørdag (NRK1) – 535.000

14. Gutta på tur (TV 2) – 489.000

15. NRK-nyheter – søndag 473.000

15. Senkveld med Thomas og Harald (TV 2) – 473.000

17. TV 2 – nyhetene (fredag) 471.000

18. Linn og Ronnys tacoshow (NRK1) – 451.000

19. Sportsrevyen (NRK1) – 450.000

20. Skal vi danse (TV 2) – 449.000