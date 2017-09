Startet Fantorangen-eventyret – tjener ikke en krone

En liten gruppe illustratører hos Qvisten animasjon klekket ut ideen til det som har blitt en av NRKs sterkeste merkevarer: Fantorangen. Det har de måttet minne NRK om.

Sengetøy, kosebamser, servise og håndklær. Fantorangen har et godt liv langt utenfor NRK Super. Siden han dukket opp i en vignett for Barne-TV i 2002 har han vokst seg til et av de sterkeste merkevarene NRK har.

Qvisten animasjon sier de jobbet frem og skapte karakteren i 2001-2002 da de laget en rekke snutter til Barne-TV-vignetter for NRK. Selskapet, som siden har produsert suksesser som «Jul i Flåklypa», og «Dyrene i Hakkebakkeskogen» var da et lite produksjonsselskap.

– For oss var dette en profilert jobb å få i 2001-2002, sier Ove Heiborg, som var med å etablere Qvisten animasjon i 1994.

OPPRINNELSEN: Blyant-tegningen som heter «Jungel» er den aller eldste skissen med en ape-lignende figur på. NRK hadde fått sirkelen som sentralt element i sin profil, jeg var opptatt av å bringe den formen inn i karakterene, sier illustratør Endre Skandfer. Foto: Privat

Karakteren som senere ble utviklet til Fantorangen var bare én av flere andre karakterer som ble skapt av en gruppe på fire illustratører, og gjennomgangsideen var å kombinere to dyr i én.

– Orangufanten, Kuraffen, Elgøye. NRK likte Orangufanten, men kalte den Fantorangen fra dag én, forteller Endre Skandfer, som var illustratøren som først tegnet ut det som ble Fantorangen.

Både NRK og Qvisten animasjon er enige om at vignetten var utgangspunktet for karakteren som nå er Fantorangen. Men de to er uenige i hvem som har æren for karakteren.

Hildri Gulliksen, programredaktør i NRK Super, sier ideen til Fantorangen ble unnfanget i NRK Super

– I utformingen lot vi oss inspirere av en figur som fantes i en Barne TV-vignett for mange år siden. Denne vignetten hadde Qvisten produsert for NRK.

Ove Heiborg og Skandfer er ikke helt enig i den beskrivelsen.

– Det er den samme karakteren, det er aldri tvil om hvor den kom fra, sier Ove Heiborg.

Gulliksen sier de ville lage en dukke med en personlighet og stemme som kunne bli barnas venn og lekekamerat. Hun viser til at figuren i vignetten het Orangufanten, og at karakteren henvendte seg mot en eldre målgruppe.

– Tanken vår da vi utviklet Fantorangen var at vi ønsket en figur som kunne henvende seg til en yngre målgruppe. Fantorangen ble skapt – og var i vår ideutvikling «barnet» til Orangufanten, forklarer Gulliksen.

– Fantorangen ble altså utviklet av NRK Super. De som var involvert i utviklingen ut over NRKs medarbeidere, jobbet på oppdrag og bestilling fra NRK Super, sier hun.

FØRSTE FANTORANG: Illustratør Endre Skandfer med han som den gang het Orangufanten slik han så ut i mai 2002. Foto: Stig Svendsen

Endre Skandfer parerer med å sammenlikne med en kjent og kjær Disney-figur.

– Mikke Mus har også vært flikket på, men det er aldri tvil om at han er den samme figuren. Det er også litt drøyt å referere til en «Barne-TV-vignett for mange år siden». Vignetten gikk hele tiden, og var aldri borte fra skjermen. Og bare ett år etter kom det første spinoffproduktet, et aktivitetsblad, sier Skandfer.

Karakteren slo godt an, og ble altså siden videreutviklet i årene som fulgte.

– Siden Qvisten hadde laget denne vignetten i sin tid, ønsket vi å invitere dem med i utvikling av Fantorangen. NRK Super ga Qvisten et formgivningsoppdrag med en ganske detaljert beskrivelse av hva som trengtes og spesifikasjonene av ulike karaktertrekk. Formgivingen ble deretter gjort i samarbeid med NRKs grafiske avdeling, sier Gulliksen.

NRK sikret seg alle rettigheter til karakteren.

– Qvisten jobbet på oppdrag fra NRK Super, og vi har frikjøpt alle rettigheter, skriver Gulliksen, som henviser til NRK Aktivum for ytterligere spørsmål om rettighetene til karakteren.

Ove Heiborg sier de ikke hadde så mye de skulle ha sagt når det var snakk om rettigheter til figuren.

– Alt skulle overdras NRK, det var et krav. Vi hadde ikke så mye vi skulle sagt. I ettertid skulle jeg nok ønsket at vi hadde gjort ting annerledes, men det var en helt annen tid med tanke på spinoff-produkter og merchandise. Vi var i hvert fall enige om at vi skulle krediteres, forteller Heiborg.

ORANGUFANTEN DANSER: En tidlig utgave av Fantorangen. Foto: Privat

Håkon Haugan, daglig leder og kommersiell direktør for NRK Aktivum svarer slik på VGs spørsmål om hva han synes om at Qvisten eller kunstnerne som skapte Fantorangen ikke sitter igjen med royalties selv om NRK tjener penger på merchandise og spinoff-produkter.

– Vår oppgave er å forvalte NRKs rettigheter på best mulig måte, og vi forholder oss til de avtaler NRK gjør, skriver han i en e-post.

– Har du noe anslag på hvor mye NRK har tjent på Fantorangen?

– Vi går generelt ikke ut med spesifikke omsetningstall, av forretningsmessige grunner.

NRK Aktivum hadde et årsresultat på over 29 millioner i 2016. Fantorangens inntekter ligger her, i tillegg til veldig mye annet NRK tjener penger på.

Det gikk ikke alltid helt knirkefritt for seg da NRK begynte å lage spinoff-produkter på Fantorangen.

– De droppet å kreditere Qvisten, så da måtte vi be om et møte. Vi hadde også en avtale om å få tilsendt et eksemplar av alle Fantorangen-produkter som kom ut for å holde oversikt, men det får vi ikke lenger. Det har ikke vært helt plettfritt, men det handler vel også om at NRK Aktivum er stort, med mange involvert og mye utskifting.

SPINOFF-PRODUKTER: I NRK-butikken kan du blant annet kjøpe Fantorangen barneservise. Foto: NRK

Haugan sier han ikke vet hvorfor Qvisten falt ut siden han ikke var involvert på den tiden, men skriver at produkter hvor Qvistens illustrasjoner er brukt krediteres slik:

Dette er et offisielt lisensprodukt basert på NRK Barne-TV, produsert av NRK Super. Illustrasjoner og animasjon ved Qvisten Animasjon AS.



– Alle produkter hvor Qvistens illustrasjoner brukes krediteres slik. Der vi bruker andre illustrasjoner blir den nye illustratøren kreditert, skriver Haugan.

Endre Skandfer jobbet i et team med tre andre illustratører, men er den av dem som nærmest kan kalles «Fantorangens far». Han tenkte aldri på å sikre seg noen rettigheter til karakteren han tegnet.

– Jeg var bare ansatt på Qvisten, og hadde ikke noe med avtalene med NRK å gjøre. Det har nok vært god butikk for NRK, men jeg kan ikke ta æren for det som har skjedd med karakteren etterpå, sier han til VG.

– Tenkte du aldri på å sikre deg eventuelle royalties?

– Jeg tenkte jo på det, men i det leddet jeg stod er man sist i køen uansett. Det er jo litt synd egentlig, slikt kunne vært en fin gulrot for oss som jobber på det nivået. I prosjekter har jeg aldri gjort det på samme måten, nå er jeg enten medeier på ting jeg gjør, eller så sikrer jeg meg i hvert fall godt betalt, sier Skandfer. Han har senere gjort suksess med blant annet tegneserien «Krüger og Krogh».

Han innrømmer at det stikker litt når han står i lekebutikken med sine egne barn og ser den ene Fantorangen-tingen etter den andre.

– Det er jo litt bittert at man ikke sikret seg noen «cut», tenk å fått én krone for hvert håndkle som selges. Samtidig er det jo ikke mange andre enn NRK som hadde klart å løfte karakteren opp på et nivå som dette. Fantorangen ville aldri blitt så kjent hvis jeg hadde laget en kortfilm om ham. Man jobber på et litt tveegget sverd: Man har muligheten til å få ting man lager veldig synlig, samtidig som man gir fra seg opphavet. Jeg har tatt lærdom av det.