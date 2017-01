Seerflukt for Spellemannprisen

Spellemannprisen mistet 126.000 TV-seere sammenlignet med i fjor.

Lørdag kveld gikk den årlige Spellemannprisen av stabelen. De siste årene har seertallene i snitt ligget på i underkant av 900.000. På lørdag var det bare 550.000 som benket seg foran TV-en for å overvære prisutdelingen i sin helhet, mens hoveddelen ble sett av 736.000.

– Det er sånn at eventet var lagt opp litt annerledes i år. Det er hoveddelen som er mest sammenlignba med sendinger tidligere år, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til VG.

Tallet på 736.000 markerer en nedgang på 126.000 sammenlignet med året før. I 2012 lå seertallene på hele 1,2 millioner.

Konkurranse fra TV 2



Tolonen sier at seertallet på over 736.000 for hoveddelen av programmet er mer normalt for Spellemannprisen enn det seertallene for programmet samlet sett viser. Den andre delen av programmet hadde 464.000 seere.

– En del av nedgangen kan forklares med at TV 2 samtidig sendte «Hver gang vi møtes», som er et sterkt program. Man er ikke fri for konkurranse, sier Tolonen.

«Hver gang vi møtes» ble til sammenligning sett av 533.000 lørdag kveld.

– Vært lavere i tidligere år



Tolonen trekker fram at seertallene var lavere i 2004 og 2005.

– De totale seertallene i år er lavere, men de har vært lavere enn dette også, sier han.

Det var idretten som trakk flest TV-seere denne helgen. Over 1,6 millioner så på finalen i håndball-VM for herrer mellom Norge og Frankrike.

Popduen Marcus & Martinus ble kåret til «årets Spellemann», mens Astrid «S» Smeplass ble kåret årets nykommer. De to pop-brødrene kunne ikke være tilstede under prisutdelingen. Det kunne heller ikke Arve Tellefsen, vinneren av årets hederpris. Han hadde dratt hjem for å forberede seg til en konsert dagen etter da prisen hans ble annonsert.