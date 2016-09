Slik blir nye «The Grand Tour» med de gamle «Top Gear»-programlederne

Mens gamle «Top Gear» har mistet både den nye programlederen og seere, girer nå trioen Jeremy Clarkson, James May and Richard Hammond opp til premiere på sitt nye program.

Fredag ble det kjent at premieredatoen på trioens nye program «The Grand Tour» er satt til 18. november.

I en video som Amazone Prime har sluppet på You Tube, får også seerne noen glimt av hva de har i vente når den populære trioen er tilbake.

BBC skriver at den første episoden av «The Grand Tour» vil være på 70 minutter og delvis skal spilles inn i California i oktober. Studioklippene vil bli gjort i et stort telt, som allerede har vært i bruk i Johannesburg, men det er innslagene fra California som vil bli vist på premieren.

Ifølge The Sun har Hollywood-størrelser som Matt Damon og Charlize Theron sagt ja til å være på gjestelisten i «The Grand Tour» denne sesongen.

«Det er et slag i trynet for BBC som bare har klart å tiltrekke seg C-kjendiser til den nye versjonen av Top Gear», skriver avisen.

«The Grand Tour»-produsenten Andy Wilman lettet litt på sløret under Edinburgh Television Festival i forrige måned, hvor han blant annet viste delegatene videoklipp av May som kjørte bil med brukket arm, Clarkson i vill fart på «Game of Thrones»-settet og Hammon som våkner opp i en buggy som er i ferd med å bli heist opp i luften.

Klippene viser også den populære trioen som tester ut både Maserati, Rolls Royce og Porsche.

Jeremy Clarkson, James May and Richard Hammond har en avtale med Amazon Prime på tolv show i året i tre år. Andy Wilman avviste imidlertid meldinger om at hver episode har et budsjett på i underkant av 50 millioner kroner.

Top Gear uten Jeremy Clarkson, James May and Richard Hammond, fikk en usedvanlig tøff start i slutten av mai og den nye Top Gear-sjefen Chris Evans møtte en vegg av dårlig kritikk og seertall som pekte rett nedover. Det tok da heller ikke mange ukene før han trakk seg fra hele prosjektet.

«Trekker meg fra «Top Gear». Ga det mitt beste forsøk, men noen ganger holder ikke det. Teamet er strålende, jeg ønsker dem det beste» skrev han på sin egen Twitter-profil.