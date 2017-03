Skuespillere får avtale-nekt

Norsk Skuespillerforbund nekter medlemmene sine å underskrive avtaler som er dårligere enn tariff. Hevder TV 2 og TV Norge undergraver fagforeningen.

Mandag vedtok styret i Norsk Skuespillerforbund (NSF) å påby sine medlemmer å stå på kravene om å følge fagforbundets tariffavtale, og ikke gi etter for press fra norske kringkastere, TV 2 og TV Norge.

– Telefonen har ikke stått stille den siste uka. I flere produksjoner opplever skuespillere at produsenter for TV 2 og TV Norge insisterer på at de skal bryte tariffavtalen, sier Knut Alfsen, forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund.

Skuespillerne har som medlemmer i NSF forpliktet seg til å ikke inngå avtaler som er dårligere enn tariffavtalen som er forhandlet frem med NRK og Virke Produsentforening.

MIDLERTIDIG AVTALE: Forbundsleder Knut Alfsen sier problemet gjelder alle produksjoner av TV-serier som ikke er NRK-produsert. Bildet viser hovedrolleinnehaver Tobias Santelmann i TV 2s storsatsing for høsten 2017, «Grenseland». For denne produksjonen ble det laget en midlertidig løsning mellom NSF og TV 2 høsten 2016. Foto: Bjørn Wad/ TV 2.

Rettigheter

Det er skuespillerens opphavsrett når en produksjon de er en del av distribueres videre, som er stridsspørsmålet.

Skuespillerforbundet vil sørge for at deres medlemmer får sin del av kaken når produksjonsselskapene og kringkasterne avtaler distribusjon med en tredjepart – for eksempel kabelselskapene.

Om medlemmene deres inngår avtaler der dette ikke ivaretas, vil det undergrave det organiserte arbeidsliv, frykter de.

En uke før innspilling



I disse dager starter NSF forhandlinger med TV 2, som ikke er part i tariffavtalen, om en generell avtale som skal ivareta disse rettighetene.

Opphavsrettighetsorganisasjonen Norwaco forhandler på vegne av NSF.

Alfsen bruker innspillingen av en ikke navngitt TV-serie på TV 2 som eksempel på hvordan kanalen lager et dårlig forhandlingsklima.

– Kringkasterne venter med å snakke om avtalen før helt opp mot innspilling. Det er uheldig at dette kommer en uke før de skal begynne å filme, sier forbundslederen.

UFORSTÅELIG: Tomas Myrbostad i TV 2 mener det er uforståelig og beklagelig at den nye tariffavtalen for TV-drama har fått et nytt unntak for visning på TV. Foto: Privat

– Må ha rettighetene

Arbeidsgiver-siden opplever det annerledes.

Juridisk direktør i TV 2, Tomas Myrbostad, mener kringkasteren er avhengig av å ha rettighetene til TV-visning til alle norske seere.

– Hvis produsenten ikke kan gi oss rettighetene til å vise programmet på TV, kan vi heller ikke påta oss å finansiere produksjonen, skriver Myrbostad i en e-post til VG.

Han skriver også at han ikke kjenner til den konkrete saken der Skuespillerforbundet anklager TV 2 for å vente med å ta opp dette punktet i kontrakten før en uke før innspilling og be skuespilleren bryte med NSF.

– Oppleves absurd

KRAV: Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i TVNorge og Discovery Network, krever at hver enkelt skuespiller må kunne gi produsenten rettighetene til å vise innholdet på TV. Foto: TVNORGE , IKKE VG-BILDE

Også kommunikasjonsdirektør i TV Norge og Discovery Network, Espen Skoland, er oppgitt over NSF.

Han mener spørsmålet om tredjepartsdistribusjon av en produksjon handler om hvorvidt det i det hele tatt kommer på TV.

– Vi har alltid tidligere fått rett til å vise innholdet på TV uten ytterligere vederlag. Men nå har altså Skuespillerforbundet fratatt sine medlemmer retten til selv å bestemme om programmet skal vises på TV. Vi opplever at flere skuespillere synes situasjon er absurd, andre er ikke engang klar over at de har gitt fra seg denne rettigheten, sier Skoland.

Han er ikke kjent med at noen av deres produsenter ber skuespillere bryte tariffavtaler på noen av deres produksjoner.

– Det vi og flere produksjonsselskaper krever, er at den enkelte skuespiller som skal medvirke i våre produksjoner gir oss rett til å vise innholdet på TV. Dette er jo hele formålet med at vi bestiller en TV-produksjon, fortsetter Skoland.

Skuespillerforbundet har siden 1996 forvaltet skuespillernes opphavsrett på deres vegne.

– Løs problemet selv

TV 2 ønsker at avtalene skal inngås av produsenten, for eksempel et produksjonsselskap, med alle parter som deltar, også skuespillerne.

– NSF nekter imidlertid å forhandle med produsentene, og krever at forhandlingene skal foregå mellom TV 2 og Norwaco. Det må vi forholde oss til, selv om vi mener det er unødvendig komplisert, sier Myrbostad.

Han opplyser at TV 2 nå må jobbe med å finne midlertidige løsninger på de konkrete sakene som kommer opp.

– Men på sikt må produsentenes og rettighetshavernes organisasjoner ta ansvar for å løse dette problemet som de selv har skapt, skriver han til VG.

I forhandlinger

Norsk Skuespillerforbund har forhandlet presset fra kringkasterne før. I september 2016 ba forbundet sine medlemmer om å boikotte en annen av TV 2s storsatsinger.

– Da fant vi en midlertidig løsning som innebar at skuespillerne kunne jobbe på dispensasjon mot at vi skulle forhandle og finne en god løsning, sier Alfsen i NSF.

Det er disse forhandlingene som nå foregår. Partene skal etter planen komme til enighet innen 31. mars.