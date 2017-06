William er tilbake i «Skam»

I fredagens «Skam»-klipp kommer favoritten tilbake.

– Ja, William er tilbake. Nå er det jo ikke så lenge igjen av «Skam», så vi får se om han blir.

Det sier redaksjonssjef for TV P3, Håkon Moslet.

I kveldens «Skam»- klipp på drøye ti minutter kommer altså storsjarmøren William, spilt av Thomas Hayes, tilbake – helt til slutt i episoden.

– Thomas var jo i utgangspunktet ønsket av oss, også på det tidspunktet han selv valgte å gå ut av «Skam» og gjøre andre ting. Det har aldri vært noe vondt blod, så vi er glade for å ha ham med, sier Moslet til VG.

Han forteller videre at når det nå går mot slutten i fjerde og siste sesong av den populære ungdomsserien, er det tid for å avslutte historiene også fra tidligere. NRK tok derfor kontakt med skuespiller Thomas Hayes, ett år etter at han selv valgte å forlate serien.

– Det går jo mot en avslutning i «Skam», da skal alle historiene fortelles. Da hørte William naturlig hjemme, og det har Julie Andem (manusforfatteren, journ.anm.) sørget for å få til.

Hvorvidt William blir værende i serien ut sesongen, er usikkert. Foreløpig er det to uker igjen av serien.

– Vi avslører aldri hva som skjer videre i «Skam», men mye kan jo skje på to uker, sier Moslet.