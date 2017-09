Ulrikke Falch om «Skam»-Vilde: – Hun er en svak versjon av meg

Skuespiller Ulrikke Falch mener rollefiguren Vilde representerer det såreste i henne selv. Og hun vil fortsette å bruke stemmen sin til å snakke om spiseforstyrrelser og psykiske lidelser.

Det var på et «Skam»-panel på Nordiske Seriedager torsdag at flere av skuespillerne var samlet for å snakke om høydepunkter fra serien og for å ta farvel.

En fullsatt sal på Dansens Hus på Vulkan i Oslo fikk høre om at Josefine Pettersen fikk sjokk etter episoden der Noora konfronterte Nicolai og at Ina Svenningsen tror Chris kommer til å være bartender på Gran Canaria om ti år.

Mot slutten av seansen var det en i salen som spurte Ulrikke Falch hvordan hun forberedte seg til rollen som Vilde.

– Jeg har nok, som seerne også, følt at Vilde er litt tom: Det er ikke så mye å ta i der. Men Julie (seriskaper Julie Andem, journ. anm.) har vært opptatt av at her er det masse, men hun har ikke sagt det, hun har fortalt veldig lite om Vilde til meg, forteller Falch og fortsetter:

AKTIV: Ulrikke Falch vil fortsette å bruke stemmen sin til å sette fokus på feminsime, spiseforstyrrelser og psykiske lidelser. Her er hun på Verdikampen mellom kjendiser på Norway Cup i august 2016. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

– Så mye har kommet av seg selv. Hvis du ser de første episodene, så snakker jeg ikke med Vildes stemme, da snakker jeg med Ulrikkes stemme. Men utover i sesong 1 fant jeg ut at det skal jeg gjøre og begynte å snakke med Vildes stemme. Jeg håper dere hører forskjellen!

Men visse ting fikk hun likevel vite:

– Ganske tidlig fikk jeg vite at Vilde slet med spiseforstyrrelser og en mor med psykisk sykdom og det har jo jeg også gjort. Så Vilde for meg er meg. Vilde er det såreste jeg har i meg, og det mest usikre av meg. Og Vilde spør alle spørsmålene jeg egentlig lurer på, men som jeg ikke gjør likevel fordi jeg ikke vil fremstå som svak. Vilde er en svak versjon av meg, forteller Ulrikke til høylytt støtte fra salen.

RULLING: Eva, Vilde, Noora, Sana og Chris på russebuss-rulling i de tidligere sesongene av «Skam». Foto: , NRK

– Vil møte behov



Tidligere i samtalen understreker produsent Marianne Furevold-Boland at seriens mål ikke var å skape kjendiser, men gode historier.

Panel-moderator Brenna påpeker at Falch har vært fremtredende på sosiale medier.

– Oppmerksomhetssyk, bemerker hun, og fortsetter til mye latter fra salen:

– Jeg bare skjuler det bak feminisme, men egentlig er det det.

På spørsmål om det har vært bevisst at hun vil bruke oppmerksomheten til noe, svarer hun:

– Med det jeg har opplevd i livet og min erfaring med spiseforstyrrelser og psykiske lidelser, falt det meg veldig naturlig da jeg fikk en stemme. Det er mange som snakker om det, men det er så sjelden man snakker om det på riktig måte. Det er et behov for det, og det behovet vil jeg møte.

