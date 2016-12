Svenske «Skam»-fans presser SVT til å fremskyve premieren på sesong to

Serien skulle egentlig ha premiere på nyåret, men kanalen slipper serien i midten av desember.

Det sier Safa Safiyari kanalsjef/barneprosjekter i SVT til den svenske avisen Aftonbladet.

– Vi har bestemt oss for å slippe hele sesong to i midten av desember med tanke på den enorme interessen for «Skam», sier han til avisen.

Forrige uke slapp den svenske rikskringkasteren hele den første sesongen om ungdommene på Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Fansen har lagt massivt trykk på SVT, og ønsket at de skal slippe serien med undertekster før. Den nye datoen blir 13. desember for de svenske seerne, skriver Aftonbladet.

I oktober ble det klart at Sverige kom til å vise NRK-serien denne høsten. Da sa redaksjonssjef for «Skam», Håkon Moslet, at interessen i nabolandet hadde økt etter at skuespillerne Josefine Frida Pettersen (Noora) og Tarjei Sandvik Moe (Isak) gjestet Skavlan tidligere i høst.

«Skam» slippes i klipp, sosiale medier oppdateringer og meldingstråder på nettsiden til serien. I Norge vises nå sesong tre, og alle de tidligere sesongene ligger der. Språket har likevel vist seg å by på utfordringer for de nordiske seerne. Danskene løste det ved å lage en egen ordbok, men når SVT legger ut sesongene tekster de serien selv.

Ifølge tall fra NRK er det over 1 million besøkende på siden hver uke. Sverige er nummer fire på listen med over 35 000 besøkende. Over dem ligger USA, Danmark og Norge.

Også i Danmark har «Skam»-feberen herjet. Tidligere i høst var det færre nordmenn inne på nettsiden til serien, men danskene veide opp.