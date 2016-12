Svensk kommentator: «Skam»-William er en potensiell voldtektsmann

«Skam»-praten går for fullt i nabolandet. Men ikke alle jubler over forholdet mellom William og Noora.

NRKs nettserie startet som en farsott i Norge, og siden har «Skam»-feberen nådd flere. Danskene oppdaget serien i vår, serien har fått stor omtale i britiske Guardian, og det har blitt kjent at en amerikansk versjon skal utvikles.

Svenskene pleier ikke å være veldig interessert i norsk drama, men «Skam» har man fått øynene opp for.

– Ikke noe søtt par

Serien diskuteres i Sverige, og den kommenteres også av broderfolkets «skravleklasse». En som har sett og kommentert er Malin Nilsson i nettstedet nyheter24.se. Hun synes slett ikke William og Noora, som «alle» heiet på her i landet i vår, er noe søtt par.

«Man trenger knapt å skrape på utsiden for å se at forholdet deres ikke er søtt. For, hvor mye vi enn skulle håpe på at William er en misforstått «bad boy» som innerst inne er en snill gutt, så er han alt annet enn det», skriver Nilsson og fortsetter:

«William er akkurat som mange andre menn, en potensiell voldtektsmann som ikke kan ta et nei for et nei».



SPILLER WILLIAM I «SKAM»: Thomas Hayes (19). Foto: Klaudia Lech , VG

Engasjementet på kommentaren har vært stor. Over 600 har delt kommentaren, og mange uttrykker uenighet i kommentarfeltet:

«Nok en krenket svensk feminist», skriver en jente.

«hahaha herregud overdriv mer», skriver en annen.

En annen jente mener Nilsson får Noora til å fremstå som et offer:

«Hun kunne jo like gjerne sluttet å gå bak ryggen på sin venn og fortalt sannheten direkte, og dermed blåst i disse «truslene».

– Får stå for hennes regning



VG har vært i kontakt med Malin Nilsson for å få henne til å utdype, men har foreløpig ikke svar på spørsmål. Skribenten står på farten til å reise til Australia.

Redaksjonssjef Håkon Moslet ønsker ikke å kommentere Nilssons utspill.

– Dette får stå for hennes regning.

Heller ikke manusforfatter Julie Andem ønsker å kommentere sitatene fra Nilsson.

«Panelet»-programleder og «Skam»-entusiast Morten Hegseth er langt fra enig med den svenske kommentatoren.

– Mjuk, fin mann



Selv om Nora og William for oss her i Norge nå føles like passé å kronikere om som iPods eller ball-gensere, er det jo et oppsiktsvekkende friskt statement å hevde at William er en potensiell voldtektsmann, sier Hegseth og fortsetter:

– For selv om William ikke var særlig sjarmerende i starten mot hverken Vilde eller Noora, viste det seg jo etter hvert at han var en mjuk, fin mann med respekt for både kvinner, grenser og regler. Broren Nicolai, derimot, han faller vel lettere under Malins kategoriske påstand. Men selv om innholdet i kronikken er til å riste på hodet av, er det jo artig å se at kommentarfesten om «Skam» startet i Sverige også, velkommen etter kjære naboer. Det er nesten så jeg begynner å tro på noe jeg leste på sosiale medier i helgen: «Skam» er den nye olja!