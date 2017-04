Slik har du aldri sett «Skam»-Ina

I en musikkvideo fra det ukjente rockebandet OHAF dukker Ina Svenningdal (20) fra «Skam» opp i en uvanlig rolle.

Svenningdal er best kjent for sin rolle som Chris i NRK-serien «Skam».

I en ny musikkvideo, som du nå kan se på VGTV, får hun vist en ny side av seg selv, når hun spiller rollen som en gal fan som kidnapper et rockeband.

– Det var veldig gøy. Og veldig flinke mennesker å jobbe med. Det er en annen måte å jobbe på enn det jeg er vant til, så det var en ny opplevelse, sier Svenningdal til VG.



I musikkvideoen til låten «Turning Point», som bergensbandet OHAF (One Hundred and First) står bak, har Svenningdal kneblet bandmedlemmene og stengt dem inne i leiligheten sin, slik at hun får dem helt for seg selv.

20-åringen brukte noe av sin egen erfaring da hun skulle sette seg inn i rollen som en superfan.

– Alle har vel en eller annen gang i livet hatt perioder hvor man er litt smågal superfan av noen. Og det gjelder jo veldig ofte musikk, så jeg har selv hatt mine egne perioder hvor man skriker litt inni seg selv hver gang et bilde av dem eller den man er litt gal etter dukker opp, sier hun.

«Skam»-fans

Svenningdal går nå i første klasse ved Teaterhøgskolen i Oslo, samtidig som hun spiller inn fjerde sesong av «Skam». Hun er også kjent fra barne-tv-programmene «Linus i Svingen» og «Jul i Svingen».

Hun forteller til VG at hun trivdes med å lage musikkvideo.

– Det er noe nytt, en ny erfaring og nye mennesker å jobbe med. Det er noe av det beste jeg vet, å jobbe med nye mennesker hele tiden. Så mange flinke mennesker som er gode på sitt felt. Og det er morsomt å kunne jobbe med musikk, noe jeg er veldig fan av, sier hun.

Vokalist Tom Erik Anker Olsen (40) i OHAF forteller til VG at ideen til musikkvideoen er hentet fra filmen «Misery», som er basert på en bok av Stephen King, hvor en fan kidnapper en forfatter.

Da bandet skulle lage en musikkvideo hvor en fan kidnapper bandmedlemmene, var det soleklart for dem at de måtte spørre Svenningsdal.

– Vi er alle hardcore «Skam»-fans, og vi synes at Ina er kjempemorsom. Hun har noen scener i «Skam» der hun ikke snakker, som er helt episke. Vi ville spille på humor i musikkvideoen, og da er Ina uten tvil den beste vi kunne fått med, sier Olsen.

Starstruck

Det er bandmedlemmene Olsen, Andreas Morland (25) og Benjamin Berge (24) som spiller mot Svenningdal i musikkvideoen, som ble spilt inn i en leilighet i Bergen i desember i fjor.

– Vi er ikke så vant til å møte kjendiser, så vi ble litt starstruck i begynnelsen. Men Ina er veldig profesjonell og hun gjorde det enkelt for oss å skulle spille mot henne, sier vokalisten.

«Skam»-stjernene har ikke vært særlig tilgjengelige for pressen eller fansen etter at «Skam»-suksessen var et faktum.

– Vi ble overlykkelig da vi fikk meldingen om at Ina hadde takket ja. Det er spesielt at vi har fått med en skuespiller som er så populær i vår musikkvideo. Vi er strålende fornøyd, sier Olsen.

Låten «Turning Point», som for øvrig er produsert av Blood Command-gitarist Yngve Andersen, er å finne på bandets ferske EP «The first taste is the sweetest».